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  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

Xenon X-tremeVision gen2Xenon-ajovalopolttimo

42402XV2S1

3.8
| (256) Arviot
Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
Xenon-tekniikan viimeisin taidonnäyte on X-tremeVision gen2 -polttimo, jonka laaja valokeila vie valon kirkkauden uudelle tasolle. Erittäin tehokas polttimo tekee ajamisesta turvallista ja mukavaa.
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Havaitse jokainen töyssy, kaarre ja este

Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

  • Polttimotyyppi: DS4

  • 42 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Xenon X-tremeVision gen2 – ylivoimaista näkyvyyttä

Xenon X-tremeVision gen2 – ylivoimaista näkyvyyttä

Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden Philips Xenon -tekniikka takaa ylivertaisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden tuottama valokeila on pidempi ja näkyvyys jopa 150 % parempi¹, joten näet esteet aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Myös reuna-alueiden näkyvyys on parempi, joten näet aikaisemmin tien sivusta lähestyvät vaaratekijät, kuten jalankulkijat ja tulevat risteykset. Polttimot tyydyttävät jopa vaativimpienkin kuljettajien vaatimukset valaisemalla jokaisen töyssyn, kaarteen ja vaaran myös haastavimmissa ajo-olosuhteissa.

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.

Valo suuntautuu oikeaan paikkaan autosi edessä

Valo suuntautuu oikeaan paikkaan autosi edessä

Voimakas valo ei yksin riitä, vaan ajovalojen suuntaus on myös tärkeää. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoissa käytetään tarkinta mahdollista 150–350 µm:iin linjattua valokaarentaivutustekniikkaa. Sen ansiosta ajovalot valaisevat tien juuri oikeasta kohdasta häikäisemättä vastaantulevien autojen kuljettajia.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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