2 vuoden takuu
42403VIS1
Feel safe, drive safe
Philipsin Xenon Vision korvaa yksittäisen palaneen polttimon ja mukautuu jäljelle jääneen polttimon väriin uuden, yhden polttimon korvaustekniikan ansiosta. Se sopii siis ihanteellisesti varapolttimoksi ja on myös taloudellinen.
Polttimotyyppi: D3S
42 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.
Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.
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