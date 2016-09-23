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Xenon WhiteVision gen2Xenon-ajovalopolttimo

42403WHV2C1

Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden

Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -polttimo tuottaa voimakkaan valkoisen valon ja valaisee tien kirkkaalla ja tasaisella valolla. Tämä Xenon-ajovalopolttimo muistuttaa täydellisesti LED-valoa.

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Voimakkaan valkoinen valo parantaa keskittymistä ajamiseen

Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden

  • Polttimotyyppi: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Valkoinen polttimo, joka sointuu täydellisesti autosi LED-valoihin

Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -ajovalopolttimot ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajovaloihinsa LED-valoa muistuttavan valkoisen valon. Xenon WhiteVision -polttimoissa on sama värilämpötila kuin LED-polttimoissa, joten ne uudistavat Xenon-ajovalot kertaheitolla.

Puhtaan valkoinen valokeila valaisee kirkkaasti pimeässä

Jopa 5 000 kelvinin värilämpötilan ansiosta Philipsin Xenon WhiteVision -polttimot valaisevat pimeän tien puhtaan valkoisella ja selkeällä valokeilalla. Sinun ei tarvitse ponnistella nähdäksesi edessä olevan tien, vaan voit nauttia turvallisesta ja mukavasta ajamisesta. Philipsin ajoneuvopolttimoiden ansiosta pimeä ei enää rajoita ajamista.

Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

Pimeässä ajettaessa on tärkeää havaita ja tunnistaa tiemerkinnät ja liikennemerkit nopeasti. Xenon WhiteVision -polttimot tuottavat voimakasta ja tasaista valkoista valoa. Korkean värilämpötilansa ansiosta nämä ajovalopolttimot luovat voimakkaamman kontrastin ja paremmat heijastukset esineistä ja liikennemerkeistä, joten ajokokemus on miellyttävä ja turvallinen. Monet liikenneonnettomuudet johtuvat väsyneen kuljettajan keskittymisen herpaantumisesta. Nämä tavallista valkoisemmat valot auttavat ylläpitämään keskittymistä ja huomiokykyä myös yöllä.

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