4K Ultra HD -kuvanlaatu tuo kaikki yksityiskohdat esiin.

Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikan ansiosta kuvanlaatu on neljä kertaa tarkempi kuin perinteisessä Full HD -televisiossa. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.