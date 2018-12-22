2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
55PUS6803/12
Erittäin ohut 4K UHD LED -Smart-TV
Nauti huippuluokan 4K UHD -kuvanlaadusta helppokäyttöisessä Smart TV:ssa. Käytä suosikkisisältöjäsi kätevästi SAPHI-järjestelmällä. Pixel Precise Ultra HD tekee kuvantoistosta sujuvaa ja terävää. Ambilight-tehoste kruunaa elämyksen.
139 cm (55") Ambilight TV
1200 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikan ansiosta kuvanlaatu on neljä kertaa tarkempi kuin perinteisessä Full HD -televisiossa. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.
Nykyaikaista eurooppalaista muotoilua. Alumiinista valmistettu jalusta ja erittäin ohut näytön reuna täydentävät tyylikkäästi toisiaan.
DTS HD optimoi äänenkäsittelyn säilyttämällä alkuperäisen äänisisällön ja tuomalla puheäänet erittäin selkeinä kaiuttimiin.
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3.5
5:stä
20
Arviot
nackno
22/12/2018
Sverige
Utmärkt bild och lätthanterlig
Bilden är utmärkt även vid icke 4k källa. Ambilight gjorde mer skillnad än väntat och var därmed en positiv överraskning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
gas1883
27/12/2018
United Kingdom
Lovely TV
Amazing TV, the Amiblight is something else, absolutely stunning when playing on the PS4, has to be seen to really appreciate. Can be switched off at the touch of a button. My 1st smart TV, looking forwards to exploring what else this TV has on offer, 1st impressions and quick glance do not disappoint. Great price too, would recommend.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Marcy891@
16/02/2020
Deutschland
Der Mercedes unter den tv Geräten
Die ambilight Funktion auch ohne hue und bridge ist dermaßen geil das ist unbeschreiblich
Edut
Entspannend und bringt das ganze Wohnzimmer in eine Wohlfühloase
Haitat
0
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Käyttöpäivä 2019-10-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Käyttöpäivä 2019-10-16
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.