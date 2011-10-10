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Tuotanto lopetettu

PhotoFrame

5FF2CMI/00

3

| (1) Arvio

Jokainen kuva kertoo tarinan

Näytä digitaaliset valokuvasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset! Philips 5FF2CMI PhotoFrame -kehys on helpoin tapa katsella digikuvia ilman tietokonetta, ja sen elegantti ja tyylikäs muotoilu tekee siitä erinomaisen sisustuselementin.

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Jokainen kuva kertoo tarinan

  • 14,2 cm (5,6") LCD

  • 14,2 cm (5,6") katselualue

Toista dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello

Joustavien näyttötilojen ansiosta voit katsella valokuviasi pienoiskuvatilassa yksi kerrallaan ja etsiä niitä nopeasti ja helposti, tai luoda diaesityksen suosikkikuvistasi.

Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

Digitaalisuus mahdollistaa täydellisen väritoiston ja loistavan valokuvanäytön

Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuvissa.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.0

5:stä

1

Arvio

5
4
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen

De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.

Arvioitu tuote: 5FF2CMI PhotoFrame

Arvioitu tuote: 5FF2CMI PhotoFrame

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