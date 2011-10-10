2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
5FF2CMI/00
Jokainen kuva kertoo tarinan
Näytä digitaaliset valokuvasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset! Philips 5FF2CMI PhotoFrame -kehys on helpoin tapa katsella digikuvia ilman tietokonetta, ja sen elegantti ja tyylikäs muotoilu tekee siitä erinomaisen sisustuselementin.
14,2 cm (5,6") LCD
14,2 cm (5,6") katselualue
Joustavien näyttötilojen ansiosta voit katsella valokuviasi pienoiskuvatilassa yksi kerrallaan ja etsiä niitä nopeasti ja helposti, tai luoda diaesityksen suosikkikuvistasi.
Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.
Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuvissa.
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3.0
5:stä
1
Arvio
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
Arvioitu tuote: 5FF2CMI PhotoFrame
Arvioitu tuote: 5FF2CMI PhotoFrame