Ambilight järjestelmä upea ja syy miksi ostin tv:n. Hienona lisänä Hue valojärjestelmän liittäminen ja valojen lisääminen katselukokemukseen lisämiseksi. Lisävalot toimii hyvin synkronissa tv:n kuvan kanssa ja värit ovat just oikeat kulloisenkin tilanteen mukaan.