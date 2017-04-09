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Tuotanto lopetettu

6000 seriesErittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

65PUS6521/12

3.7

| (52) Arviot

Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio

Uskomaton koko, uskomaton toimivuus. Philips 6520 -sarjan televisioissa on vaikuttava 65 tuuman katselualue ja 4K Ultra HD -tarkkuus. Elegantin kaarijalustan tukema televisio on helppokäyttöinen tehopakkaus, jossa on kaikki mitä tarvitset.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Ambilight kolmella sivulla

Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio

  • 164 cm (65")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

Ultra HD -television tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistäkin laadukkaampi. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.

Uusi integroitu HEVC-standardi takaa laadukkaan 4K-kuvan.

Uusi integroitu HEVC (H.265) -standardi takaa erinomaisen kuvanlaadun ja 4K-tarkkuuden.

Hyödynnä Quad Coren ja Androidin teho

Hyödynnä Quad Coren ja Androidin teho

Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.

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Arviot

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3.7

5:stä

52

Arviot

09/04/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hieno televisio

Ambilight järjestelmä upea ja syy miksi ostin tv:n. Hienona lisänä Hue valojärjestelmän liittäminen ja valojen lisääminen katselukokemukseen lisämiseksi. Lisävalot toimii hyvin synkronissa tv:n kuvan kanssa ja värit ovat just oikeat kulloisenkin tilanteen mukaan.

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Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™

08/08/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bara jättenöjd

Helt perfekt tv. Supersmart med inbyggd Android. Funkar kanon allting.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™

19/01/2017

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Godt produkt, fungerer utmnerket

Synes innfesting til bein er for langt ut til siden+ at de er skjeve slik at tv'n ligger bakover. Det burde også vert flere alternativ til bein.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.

  3. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  4. Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.

  5. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  6. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  7. Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.

  8. Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

  10. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.