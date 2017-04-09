2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
65PUS6521/12
Erittäin ohut Android-4K-LED-televisio
Uskomaton koko, uskomaton toimivuus. Philips 6520 -sarjan televisioissa on vaikuttava 65 tuuman katselualue ja 4K Ultra HD -tarkkuus. Elegantin kaarijalustan tukema televisio on helppokäyttöinen tehopakkaus, jossa on kaikki mitä tarvitset.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD -television tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistäkin laadukkaampi. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.
Uusi integroitu HEVC (H.265) -standardi takaa erinomaisen kuvanlaadun ja 4K-tarkkuuden.
Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
3.7
5:stä
52
Arviot
MacG
09/04/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hieno televisio
Ambilight järjestelmä upea ja syy miksi ostin tv:n. Hienona lisänä Hue valojärjestelmän liittäminen ja valojen lisääminen katselukokemukseen lisämiseksi. Lisävalot toimii hyvin synkronissa tv:n kuvan kanssa ja värit ovat just oikeat kulloisenkin tilanteen mukaan.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Basse
08/08/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bara jättenöjd
Helt perfekt tv. Supersmart med inbyggd Android. Funkar kanon allting.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Benthugo
19/01/2017
Norge
Vahvistettu ostaja
Godt produkt, fungerer utmnerket
Synes innfesting til bein er for langt ut til siden+ at de er skjeve slik at tv'n ligger bakover. Det burde også vert flere alternativ til bein.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.