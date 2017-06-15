TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tunnelmakuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tunnelmakuva
  • Valokuva pakkauksesta

Xenon X-tremeVision gen2Auton Xenon-ajovalopolttimo

85122XV2C1

Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

Xenon-tekniikan viimeisin taidonnäyte on X-tremeVision gen2 -polttimo, jonka laaja valokeila vie valon kirkkauden uudelle tasolle. Erittäin tehokas polttimo tekee ajamisesta turvallista ja mukavaa.

Näytä kaikki edut

Havaitse jokainen töyssy, kaarre ja este

Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

  • Polttimotyyppi: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.

Philips on innovatiivisen Xenon HID -tekniikan keksijä

Philips on innovatiivisen Xenon HID -tekniikan keksijä

Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimot tuottavat kaksi kertaa enemmän valoa, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tutkimusten mukaan Xenon-polttimot auttavat kuljettajia keskittymään tiehen paremmin sekä tunnistamaan esteitä ja liikennemerkkejä paljon perinteisiä polttimoita aikaisemmin. Päivänvalon sävyä vastaava voimakas valkoinen valo sopii erinomaisesti pimeyden peittoamiseen.

Philipsin autopolttimot ovat voittaneet palkintoja

Tuottamamme korkealaatuiset ja innovatiiviset ajoneuvopolttimot ovat voittaneet palkintoja ja saaneet jatkuvasti tunnustusta autoteollisuuden asiantuntijoilta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.