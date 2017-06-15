2 vuoden takuu
85122XV2C1
Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
Xenon-tekniikan viimeisin taidonnäyte on X-tremeVision gen2 -polttimo, jonka laaja valokeila vie valon kirkkauden uudelle tasolle. Erittäin tehokas polttimo tekee ajamisesta turvallista ja mukavaa.
Polttimotyyppi: D2S
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.
Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimot tuottavat kaksi kertaa enemmän valoa, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tutkimusten mukaan Xenon-polttimot auttavat kuljettajia keskittymään tiehen paremmin sekä tunnistamaan esteitä ja liikennemerkkejä paljon perinteisiä polttimoita aikaisemmin. Päivänvalon sävyä vastaava voimakas valkoinen valo sopii erinomaisesti pimeyden peittoamiseen.
Tuottamamme korkealaatuiset ja innovatiiviset ajoneuvopolttimot ovat voittaneet palkintoja ja saaneet jatkuvasti tunnustusta autoteollisuuden asiantuntijoilta.
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