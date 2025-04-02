2 vuoden takuu
85122XV2S1
Polttimotyyppi: D2S
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden Philips Xenon -tekniikka takaa ylivertaisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden tuottama valokeila on pidempi ja näkyvyys jopa 150 % parempi¹, joten näet esteet aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Myös reuna-alueiden näkyvyys on parempi, joten näet aikaisemmin tien sivusta lähestyvät vaaratekijät, kuten jalankulkijat ja tulevat risteykset. Polttimot tyydyttävät jopa vaativimpienkin kuljettajien vaatimukset valaisemalla jokaisen töyssyn, kaarteen ja vaaran myös haastavimmissa ajo-olosuhteissa.
Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.
Voimakas valo ei yksin riitä, vaan ajovalojen suuntaus on myös tärkeää. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoissa käytetään tarkinta mahdollista 150–350 µm:iin linjattua valokaarentaivutustekniikkaa. Sen ansiosta ajovalot valaisevat tien juuri oikeasta kohdasta häikäisemättä vastaantulevien autojen kuljettajia.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil