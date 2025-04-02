Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.