2 vuoden takuu
85126XV2S1
Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
Xenon-tekniikan viimeisin taidonnäyte on X-tremeVision gen2 -polttimo, jonka laaja valokeila vie valon kirkkauden uudelle tasolle. Erittäin tehokas polttimo tekee ajamisesta turvallista ja mukavaa.
Polttimotyyppi: D2R
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden Philips Xenon -tekniikka takaa ylivertaisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden tuottama valokeila on pidempi ja näkyvyys jopa 20 % parempi, joten näet esteet aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Myös reuna-alueiden näkyvyys on parempi, joten näet tien sivusta lähestyvät vaaratekijät, kuten jalankulkijat ja tulevat risteykset aikaisemmin. Polttimot tyydyttävät jopa vaativimpienkin kuljettajien vaatimukset valaisemalla jokaisen töyssyn, kaarteen ja vaaran myös haastavimmissa ajo-olosuhteissa.
Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.
Voimakas valo ei yksin riitä, vaan ajovalojen suuntaus on myös tärkeää. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoissa käytetään tarkinta mahdollista 150–350 µm:iin linjattua valokaarentaivutustekniikkaa. Sen ansiosta ajovalot valaisevat tien juuri oikeasta kohdasta häikäisemättä vastaantulevien autojen kuljettajia.
Arviot