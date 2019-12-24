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Xenon WhiteVision gen2Xenon-ajovalopolttimo

85415WHV2S1

3

| (2) Arviot

Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden

Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -polttimo tuottaa voimakkaan valkoisen valon ja valaisee tien kirkkaalla ja tasaisella valolla. Tämä Xenon-ajovalopolttimo muistuttaa täydellisesti LED-valoa.

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Voimakkaan valkoinen valo parantaa keskittymistä ajamiseen

Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden

  • Polttimotyyppi: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Valkoinen polttimo, joka sointuu täydellisesti autosi LED-valoihin

Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -ajovalopolttimot ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajovaloihinsa LED-valoa muistuttavan valkoisen valon. Xenon WhiteVision -polttimoissa on sama värilämpötila kuin LED-polttimoissa, joten ne uudistavat Xenon-ajovalot kertaheitolla.

Puhtaan valkoinen valokeila valaisee kirkkaasti pimeässä

Jopa 5 000 kelvinin värilämpötilan ansiosta Philipsin Xenon WhiteVision -polttimot valaisevat pimeän tien puhtaan valkoisella ja selkeällä valokeilalla. Sinun ei tarvitse ponnistella nähdäksesi edessä olevan tien, vaan voit nauttia turvallisesta ja mukavasta ajamisesta. Philipsin ajoneuvopolttimoiden ansiosta pimeä ei enää rajoita ajamista.

Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

Pimeässä ajettaessa on tärkeää havaita ja tunnistaa tiemerkinnät ja liikennemerkit nopeasti. Xenon WhiteVision -polttimot tuottavat voimakasta ja tasaista valkoista valoa. Korkean värilämpötilansa ansiosta nämä ajovalopolttimot luovat voimakkaamman kontrastin ja paremmat heijastukset esineistä ja liikennemerkeistä, joten ajokokemus on miellyttävä ja turvallinen. Monet liikenneonnettomuudet johtuvat väsyneen kuljettajan keskittymisen herpaantumisesta. Nämä tavallista valkoisemmat valot auttavat ylläpitämään keskittymistä ja huomiokykyä myös yöllä.

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Arviot

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3.0

5:stä

2

Arviot

4
3
2

24/12/2019

España

España

Vahvistettu ostaja

Fantástico

Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.

Edut

Todo

Haitat

Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche

Käyttöpäivä 2018-11-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche

Käyttöpäivä 2018-11-24

03/12/2016

Suisse

Suisse

Hält nicht was die Werbung verspricht.

Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

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