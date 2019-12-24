2 vuoden takuu
85415WHV2S1
Puhdas ja kirkas valkoinen valo peittoaa pimeyden
Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -polttimo tuottaa voimakkaan valkoisen valon ja valaisee tien kirkkaalla ja tasaisella valolla. Tämä Xenon-ajovalopolttimo muistuttaa täydellisesti LED-valoa.
Polttimotyyppi: D1S
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Philipsin Xenon WhiteVision gen2 -ajovalopolttimot ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajovaloihinsa LED-valoa muistuttavan valkoisen valon. Xenon WhiteVision -polttimoissa on sama värilämpötila kuin LED-polttimoissa, joten ne uudistavat Xenon-ajovalot kertaheitolla.
Jopa 5 000 kelvinin värilämpötilan ansiosta Philipsin Xenon WhiteVision -polttimot valaisevat pimeän tien puhtaan valkoisella ja selkeällä valokeilalla. Sinun ei tarvitse ponnistella nähdäksesi edessä olevan tien, vaan voit nauttia turvallisesta ja mukavasta ajamisesta. Philipsin ajoneuvopolttimoiden ansiosta pimeä ei enää rajoita ajamista.
Pimeässä ajettaessa on tärkeää havaita ja tunnistaa tiemerkinnät ja liikennemerkit nopeasti. Xenon WhiteVision -polttimot tuottavat voimakasta ja tasaista valkoista valoa. Korkean värilämpötilansa ansiosta nämä ajovalopolttimot luovat voimakkaamman kontrastin ja paremmat heijastukset esineistä ja liikennemerkeistä, joten ajokokemus on miellyttävä ja turvallinen. Monet liikenneonnettomuudet johtuvat väsyneen kuljettajan keskittymisen herpaantumisesta. Nämä tavallista valkoisemmat valot auttavat ylläpitämään keskittymistä ja huomiokykyä myös yöllä.
3.0
5:stä
2
Arviot
Reymago63
24/12/2019
España
Vahvistettu ostaja
Fantástico
Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.
Edut
Todo
Haitat
Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Käyttöpäivä 2018-11-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Käyttöpäivä 2018-11-24
swissraptor
03/12/2016
Suisse
Hält nicht was die Werbung verspricht.
Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe