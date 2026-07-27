2 vuoden takuu
85415XV2S1
Polttimotyyppi: D1S
85 V, 35 W
Polttimoiden lukumäärä: 1
Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden Philips Xenon -tekniikka takaa ylivertaisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden tuottama valokeila on pidempi ja näkyvyys jopa 150 % parempi¹, joten näet esteet aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Myös reuna-alueiden näkyvyys on parempi, joten näet aikaisemmin tien sivusta lähestyvät vaaratekijät, kuten jalankulkijat ja tulevat risteykset. Polttimot tyydyttävät jopa vaativimpienkin kuljettajien vaatimukset valaisemalla jokaisen töyssyn, kaarteen ja vaaran myös haastavimmissa ajo-olosuhteissa.
Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.
Voimakas valo ei yksin riitä, vaan ajovalojen suuntaus on myös tärkeää. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoissa käytetään tarkinta mahdollista 150–350 µm:iin linjattua valokaarentaivutustekniikkaa. Sen ansiosta ajovalot valaisevat tien juuri oikeasta kohdasta häikäisemättä vastaantulevien autojen kuljettajia.
Arviot
¹ Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna (paitsi D2R, joka parantaa näkyvyyttä jopa 20 %).