2 vuoden takuu
9012WVUB1
Terävä, vastustamaton ilme
Philipsin WhiteVision ultra -polttimoissa on uusi pinnoite, ja ne tuottavat upean valkoisen valon. Ne ovat valikoimamme valkoisimmat tieliikennekäyttöön hyväksytyt halogeenipolttimot ja täydellinen valinta, kun haluat autoosi tyylikkään ilmeen.
Polttimotyyppi: HIR2
12 V, 55 W
Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä
Terävä valkoinen ilme
Polttimoiden lukumäärä: 1
Philipsin WhiteVision ultra -ajovalopolttimot mullistavat auton ulkoasun terävällä valkoisella valolla. Oikea valinta tyylikkääseen ajokokemukseen!
Philipsin WhiteVision ultra on tarkoitettu autoilijoille, jotka haluavat päivittää autoonsa LED-tyyliset valot mutta käyttää halogeenitekniikkaa. Lasin uuden edistyksellisen pinnoitteen ansiosta WhiteVision ultra on valkoisin tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimomme, joka näyttää upealta ajovalon heijastimessa.
WhiteVision ultra -ajovalopolttimoilla on ECE-sertifiointi, joten ne on hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä. Autoilijat voivat huoletta nauttia niiden energisestä ilmeestä. Ne takaavat erinomaisen näkyvyyden tinkimättä turvallisuudesta, koska ne eivät häikäise edessä olevan auton kuljettajaa.
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