2 vuoden takuu
AC0950/10
Puhdistaa jopa 65 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 250 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Älykäs PM2.5-anturi
Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa (1). Tehokas puhtaan ilman tuotto: 250 m³/h (CADR). Kattaa helposti jopa 65 m²:n tilan (2) ja puhdistaa 20 m²:n huoneen alle 12 minuutissa (3).
3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!
Nauti häiriöttömistä yöunista innovatiivisella puhdistuslaitteella. Yötilassa äänitaso on vain 20,5 dB (5), mikä on hiljaisempi kuin kuiskaus. Digitaalisen näytön valo himmennetään, mikä minimoi valohäiriöt.
Arviot
(1) CADR-arvo verrattuna edeltävään Philips AC0850 -malliin
(2) Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) testattu standardin GB/T18801-2022 mukaisesti. Sopiva puhdistusalue laskettu standardin NRCC-54013 mukaan.
(3) Laskelman perustana 48 m³:n huone ja 250 m³/h:n CADR-arvo
(4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA:ssa
(5) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä.
(6) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneilla Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittanut J. Bousquet ja noin 50 muuta asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (lisäosa 86): 8–160
(8) GMT-laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa
(9) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio
(10) Mikrobien vähentymisasteen testi ulkoisessa laboratoriossa laitteen ollessa käynnissä turbotilassa 1 tunnin ajan testikammiossa, jossa on HCOV-229E-virusaerosoleja. Vaikka HCOV-229E liittyy SARS-virukseen, se ei ole SARS-CoV-2, joka aiheuttaa Covid-19-tautia.
(11) Ulkoiset laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 2 tunnin käyttö turbotilassa.
(12) Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.