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  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
  • Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa

PureProtect Mini 900 SeriesÄlykäs ilmanpuhdistin

AC0950/10

Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
Nauti puhtaasta ja turvallisesta sisäilmasta kompaktilla ilmanpuhdistimella. Poistaa 99,97 % allergeeneista ja epäpuhtauksista energiatehokkaasti vain minuuteissa. Tyylikäs muotoilu ja älykkäät säädöt istuttavat sen arkeesi äärimmäisen sulavasti.
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Poistaa tehokkaasti allergeeneja ja epäpuhtauksia

Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa

  • Puhdistaa jopa 65 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 250 m³/h

  • HEPA- ja aktiivihiilisuodatin

  • Älykäs PM2.5-anturi

Poistaa epäpuhtaudet alle 12 minuutissa

Poistaa epäpuhtaudet alle 12 minuutissa

Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa (1). Tehokas puhtaan ilman tuotto: 250 m³/h (CADR). Kattaa helposti jopa 65 m²:n tilan (2) ja puhdistaa 20 m²:n huoneen alle 12 minuutissa (3).

3-kerroksinen HEPA-suodatus nappaa 99,97 % pienimmistäkin hiukkasista

3-kerroksinen HEPA-suodatus nappaa 99,97 % pienimmistäkin hiukkasista

3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!

Erittäin hiljainen, ei häiritseviä valoja

Erittäin hiljainen, ei häiritseviä valoja

Nauti häiriöttömistä yöunista innovatiivisella puhdistuslaitteella. Yötilassa äänitaso on vain 20,5 dB (5), mikä on hiljaisempi kuin kuiskaus. Digitaalisen näytön valo himmennetään, mikä minimoi valohäiriöt.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) CADR-arvo verrattuna edeltävään Philips AC0850 -malliin

  2. (2) Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) testattu standardin GB/T18801-2022 mukaisesti. Sopiva puhdistusalue laskettu standardin NRCC-54013 mukaan.

  3. (3) Laskelman perustana 48 m³:n huone ja 250 m³/h:n CADR-arvo

  4. (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA:ssa

  5. (5) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä.

  6. (6) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneilla Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittanut J. Bousquet ja noin 50 muuta asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (lisäosa 86): 8–160

  8. (8) GMT-laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa

  9. (9) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio

  10. (10) Mikrobien vähentymisasteen testi ulkoisessa laboratoriossa laitteen ollessa käynnissä turbotilassa 1 tunnin ajan testikammiossa, jossa on HCOV-229E-virusaerosoleja. Vaikka HCOV-229E liittyy SARS-virukseen, se ei ole SARS-CoV-2, joka aiheuttaa Covid-19-tautia.

  11. (11) Ulkoiset laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 2 tunnin käyttö turbotilassa.

  12. (12) Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.