Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa

Nauti puhtaasta ja turvallisesta sisäilmasta kompaktilla ilmanpuhdistimella. Poistaa 99,97 % allergeeneista ja epäpuhtauksista energiatehokkaasti vain minuuteissa. Tyylikäs muotoilu ja älykkäät säädöt istuttavat sen arkeesi äärimmäisen sulavasti.