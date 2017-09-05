Today I received my Philips ADR 810. Took straight for testing (mainly night driving). I had a huge expectations for this dash cam after watching Techmoan's review on YT. But it turned out not as good as my existing Dash Cam (I don't want to mention brand name) Pros: 1. Very good video quality (day/night), excellent when stationary. 2. Nice design, all black colour 3. Wide angle lens 4. Emergency file saving button on cigarette lighter end Cons: 1. Cheap plastic 2. Collision Detection sensor too sensitive, even if set on "low". Was triggered on every speed bump or pot hole. Too many unwanted emergency files created. I had to switch it off completely. 3. Camera windscreen mount too flimsy. At night on every bit of uneven road created camera shake, so picture was getting blurry every few seconds of recording. Maybe there isn't video stabilisation in this camera. 4. Sound recording too quiet, microphone problem I guess. Con number 3 made my decision to unfortunately return this camera. I thought I finally I found dash cam that meets my expectations, but sadly Philips ADR 810 won't be the one.