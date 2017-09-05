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Tuotanto lopetettu

ADR810Ajoneuvotallennin

ADR81BLX1

3.7

| (7) Arviot

Autokameralla turvaa tielle

Aja rauhallisin mielin – Philipsin ajoneuvotallennin varmistaa selustasi odottamattomissa tilanteissa. Automaattiset ajoturvallisuustoiminnot tuovat lisäturvaa havaitsemalla törmäykset, tallentamalla hätätilanteet ja varoittamalla väsymyksestä.

Näytä kaikki edut

havaitsee törmäykset ja tallentaa hätätilanteet Easy Capture -pikatoiminnolla

Autokameralla turvaa tielle

  • Full HD 1080 p

  • Automaattinen törmäyksentunnistus

  • Väsymystason näyttö ja varoitus

  • Hätätilanteen pikatallennus

Automaattinen tallennus auton käynnistyttyä

Automaattinen tallennus auton käynnistyttyä

Käynnistyy automaattisesti kuljettajan käynnistettyä ajoneuvon.

Törmäyksentunnistus ja automaattinen hätätallennus

Törmäyksentunnistus ja automaattinen hätätallennus

Sinulla on aina tarvittavat todisteet, sillä törmäyksen sattuessa tilanteesta tehdään automaattisesti hätätallennus, jonka päälle ei voi tallentaa.

Väsymystason näyttö ja varoitus

Väsymystason näyttö ja varoitus

Näytöllä näkyy kuljettajan väsymystason kehittyminen. Kun kuljettajan on aika levätä, järjestelmä varoittaa kuljettajaa näytössä näkyvän viestin sekä äänimerkin avulla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

7

Arviot

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

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