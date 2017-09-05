2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ADR81BLX1
Autokameralla turvaa tielle
Aja rauhallisin mielin – Philipsin ajoneuvotallennin varmistaa selustasi odottamattomissa tilanteissa. Automaattiset ajoturvallisuustoiminnot tuovat lisäturvaa havaitsemalla törmäykset, tallentamalla hätätilanteet ja varoittamalla väsymyksestä.
Full HD 1080 p
Automaattinen törmäyksentunnistus
Väsymystason näyttö ja varoitus
Hätätilanteen pikatallennus
Käynnistyy automaattisesti kuljettajan käynnistettyä ajoneuvon.
Sinulla on aina tarvittavat todisteet, sillä törmäyksen sattuessa tilanteesta tehdään automaattisesti hätätallennus, jonka päälle ei voi tallentaa.
Näytöllä näkyy kuljettajan väsymystason kehittyminen. Kun kuljettajan on aika levätä, järjestelmä varoittaa kuljettajaa näytössä näkyvän viestin sekä äänimerkin avulla.
3.7
5:stä
7
Arviot
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder