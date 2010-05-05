2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AE6580/00
Kannettava radio mukaan
Erittäin kompaktissa Philipsin taskukokoisessa kannettavassa FM/MW-radiossa on mukana stereokuulokkeiden kaapelikela, joten sitä on helppo kuljettaa mukana.
taskukokoinen
Stereokuulokkeet
0
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
2.0
5:stä
3
Arviot
raulillo
05/05/2010
España
Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil
Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil
jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil
Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil
Edubaste
21/03/2013
España
Muchas pegas para el precio que tiene
Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal
Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil
Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil