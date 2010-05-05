TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Ensisijainen kuva
  • Tuotekuva edestä
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Kannettava radio

AE6580/00

2

| (3) Arviot

Kannettava radio mukaan

Erittäin kompaktissa Philipsin taskukokoisessa kannettavassa FM/MW-radiossa on mukana stereokuulokkeiden kaapelikela, joten sitä on helppo kuljettaa mukana.

Näytä kaikki edut

Kannettava radio mukaan

  • taskukokoinen

  • Stereokuulokkeet

Äänenvoimakkuuden säätö sekä virtakytkin samassa pyöräsäätimessä

0

Kuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten

Stereokuulokkeet

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.0

5:stä

3

Arviot

5
4

05/05/2010

España

España

Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil

Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil

15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil

Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil

21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil

Arvioitu tuote: AE6580 Radio portátil

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.