2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AE6790/00
Digitaaliradio mukaan
Taskukokoinen digitaalinen radio, jossa on 20 radiokanavan pikavalintaa ja automaattinen viritystoiminto.
Digitaalinen FM/MW-viritys
20 pikavalintaa
Stereokuulokkeet
Paristokäyttöinen
Kiinteä kello mittaa aikaa tarkasti. Kun radio ei ole käytössä, kellonäyttö lisää käyttömukavuutta.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
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2.9
5:stä
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Arviot
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio
10/12/2011
España
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AE6790 Radio portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AE6790 Radio portátil