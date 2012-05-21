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Tuotanto lopetettu

Kannettava radio

AE6790/00

2.9

| (28) Arviot

Digitaaliradio mukaan

Taskukokoinen digitaalinen radio, jossa on 20 radiokanavan pikavalintaa ja automaattinen viritystoiminto.

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Radiossa 20 pikavalintakanavaa

Digitaaliradio mukaan

  • Digitaalinen FM/MW-viritys

  • 20 pikavalintaa

  • Stereokuulokkeet

  • Paristokäyttöinen

Kiinteä kellotoiminto

Kiinteä kello mittaa aikaa tarkasti. Kun radio ei ole käytössä, kellonäyttö lisää käyttömukavuutta.

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Taskukokoinen – kätevä kuljettaa

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Arviot

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2.9

5:stä

28

Arviot

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

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Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AE6790 Draagbare radio

10/12/2011

España

España

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AE6790 Radio portátil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AE6790 Radio portátil

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