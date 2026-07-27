Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.

Philips All-in-One 6000 Series on älykäs ja monipuolinen ratkaisu, jolla varmistat, että olemuksesi on aina yhtä huoliteltu. Yhdistä silitysraudan, höyrystimen ja silityslaudan edut, kallista lauta sopivaan asentoon ja silitä vaatteet hetkessä rypyttömiksi.