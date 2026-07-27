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  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
  • Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.

All-in-One SilitysratkaisutAll-in-One 6000 Series

AIS6020/70

Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.
Philips All-in-One 6000 Series on älykäs ja monipuolinen ratkaisu, jolla varmistat, että olemuksesi on aina yhtä huoliteltu. Yhdistä silitysraudan, höyrystimen ja silityslaudan edut, kallista lauta sopivaan asentoon ja silitä vaatteet hetkessä rypyttömiksi.
Näytä kaikki edut

Entistäkin monipuolisempi, tehokkaampi ja kätevämpi**

Yksi järjestelmä. Tehokas ja vaivaton.

  • Integroitu säädettävä lauta

  • OptimalTEMP-teknologia

  • Jaloilla käytettävät painikkeet

  • Tehokas höyryntuotto 45 g/min

  • Poistaa jopa 99,9 % bakteereista*

Integroitu säädettävä silityslauta

Integroitu säädettävä silityslauta

Silityslautaa voi säätää vapaasti työskentelyn kannalta parhaimpaan asentoon. Vaakataso sopii usein vaikeimpien kankaiden silitykseen ja pystyasento taas herkkien vaatteiden hellävaraiseen höyrytykseen.

Vaikeimmatkin rypyt tasoittuvat tehokkaan moottorin ansiosta

Vaikeimmatkin rypyt tasoittuvat tehokkaan moottorin ansiosta

Tehokas moottori tuottaa höyryä jopa 45 g/min, jonka ansiosta vaikeimmatkin rypyt tasoittuvat, ja suipolla kärjellä ulottuu ahtaisiinkin kohtiin.

OptimalTEMP – silitettävät tekstiilit eivät varmasti vahingoitu

OptimalTEMP – silitettävät tekstiilit eivät varmasti vahingoitu

OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei mikään silitettävä kangas vahingoitu, joten voit huoletta silittää niin farkkuja kuin silkkiäkin.

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  1. Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans

  2. verrattuna Philips-höyrysilitysrautoihin

  3. verrattuna höyrysilitysrautoihin, kuluttajien mukaan, tuotetesti lokakuussa 2022