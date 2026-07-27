2 vuoden takuu
AIS6020/70
Integroitu säädettävä lauta
OptimalTEMP-teknologia
Jaloilla käytettävät painikkeet
Tehokas höyryntuotto 45 g/min
Poistaa jopa 99,9 % bakteereista*
Silityslautaa voi säätää vapaasti työskentelyn kannalta parhaimpaan asentoon. Vaakataso sopii usein vaikeimpien kankaiden silitykseen ja pystyasento taas herkkien vaatteiden hellävaraiseen höyrytykseen.
Tehokas moottori tuottaa höyryä jopa 45 g/min, jonka ansiosta vaikeimmatkin rypyt tasoittuvat, ja suipolla kärjellä ulottuu ahtaisiinkin kohtiin.
OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei mikään silitettävä kangas vahingoitu, joten voit huoletta silittää niin farkkuja kuin silkkiäkin.
Arviot
Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans
verrattuna Philips-höyrysilitysrautoihin
verrattuna höyrysilitysrautoihin, kuluttajien mukaan, tuotetesti lokakuussa 2022