2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ1000/12
Herää suosikkiradiomusiikkiin
Herää lempiradiokanavasi tai hälytysäänen ääneen. Tässä tyylikkäässä Philips AJ1000/12 -kelloradiossa on peilipintainen näyttö, ja voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat. Herää hymyillen uuteen aamuun.
Peilipintainen näyttö
Analoginen FM-viritys
Kaksi herätysaikaa
Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.
Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.
Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.
3.0
5:stä
76
Arviot
21/08/2011
Danmark
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ1000 Clockradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ1000 Clockradio
JonnyK
22/07/2012
United Kingdom
Stylish, functional and simple to use.
I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ1000 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ1000 Clock Radio
jelo52
30/08/2020
France
pratique avec ses 2 alarmes programmables
Ce réveil vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, en effet il offre la possibilité de régler la luminosité sur 2 niveaux pour les personnes sensibles, il peut être utilisé soit pour 2 personnes avec des horaires de levée différents ou pour 2 horaires différents suivant les jours, la programmation est intuitive, il suffit de positionner des boutons glissants pour choisir le réglage à faire, ensuite on appuie sur le + ou le - pour le réglage, c'est la même méthode pour regler l'heure de l'horloge et les alarmes. Ensuite on active l'alarme voulue en faisant glisser son bouton, soit en mode radio ou en mode buzzer. Le gros bouton supérieur permet d'arrêter l'alarme même dans le noir.
Edut
facile à programmer et grands chiffres de l'horloge, utilisable par un couple
Haitat
aucun à mon sens
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ1000 Radio-réveil
Käyttöpäivä 2018-08-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ1000 Radio-réveil
Käyttöpäivä 2018-08-30