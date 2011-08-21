Herää suosikkiradiomusiikkiin

Herää lempiradiokanavasi tai hälytysäänen ääneen. Tässä tyylikkäässä Philips AJ1000/12 -kelloradiossa on peilipintainen näyttö, ja voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat. Herää hymyillen uuteen aamuun.