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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ1000/12

3

| (76) Arviot

Herää suosikkiradiomusiikkiin

Herää lempiradiokanavasi tai hälytysäänen ääneen. Tässä tyylikkäässä Philips AJ1000/12 -kelloradiossa on peilipintainen näyttö, ja voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat. Herää hymyillen uuteen aamuun.

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Herää suosikkiradiomusiikkiin

  • Peilipintainen näyttö

  • Analoginen FM-viritys

  • Kaksi herätysaikaa

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Herää aamuun miellyttävästi

Herää aamuun miellyttävästi

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

76

Arviot

21/08/2011

Danmark

Danmark

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ1000 Clockradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ1000 Clockradio

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, functional and simple to use.

I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ1000 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ1000 Clock Radio

30/08/2020

France

France

pratique avec ses 2 alarmes programmables

Ce réveil vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, en effet il offre la possibilité de régler la luminosité sur 2 niveaux pour les personnes sensibles, il peut être utilisé soit pour 2 personnes avec des horaires de levée différents ou pour 2 horaires différents suivant les jours, la programmation est intuitive, il suffit de positionner des boutons glissants pour choisir le réglage à faire, ensuite on appuie sur le + ou le - pour le réglage, c'est la même méthode pour regler l'heure de l'horloge et les alarmes. Ensuite on active l'alarme voulue en faisant glisser son bouton, soit en mode radio ou en mode buzzer. Le gros bouton supérieur permet d'arrêter l'alarme même dans le noir.

Edut

facile à programmer et grands chiffres de l'horloge, utilisable par un couple

Haitat

aucun à mon sens

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ1000 Radio-réveil

Käyttöpäivä 2018-08-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ1000 Radio-réveil

Käyttöpäivä 2018-08-30

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