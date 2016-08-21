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  • Aloita päivä niin kuin itse haluat!
  • Aloita päivä niin kuin itse haluat!
  • Aloita päivä niin kuin itse haluat!
  • Aloita päivä niin kuin itse haluat!

Tuotanto lopetettu

Kelloradio, digitaalinen viritin

AJ3123/12

2.6
| (91) Arviot
Aloita päivä niin kuin itse haluat!
Tämä tyylikäs AJ3123/12-kelloradio on näyttää mukavalta ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen FM-radio, ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.
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Herää radioon tai summeriin

Aloita päivä niin kuin itse haluat!

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Herää aamuun miellyttävästi

Herää aamuun miellyttävästi

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.6

5:stä

91

Arviot

21/08/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra funktioner med två alarm

Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare

21/01/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Utmärkt tidvisare

Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare

22/01/2021

France

France

Vahvistettu ostaja

Bon produit

Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.

Edut

Petit format

Haitat

Néant

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

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