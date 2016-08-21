2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3123/12
Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.
2.6
5:stä
91
Arviot
JanA
21/08/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra funktioner med två alarm
Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare
BKL42
21/01/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Utmärkt tidvisare
Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3123 Klockradio med digital mottagare
ricota
22/01/2021
France
Vahvistettu ostaja
Bon produit
Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.
Edut
Petit format
Haitat
Néant
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique