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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ3200/12

2.1

| (64) Arviot

FM-radio herättää ja lataa älypuhelimen akun täyteen

Philips AJ3200 -kelloradiolla voit ladata nukkuessasi minkä tahansa iPhone- tai Android-älypuhelimen. Flexi-telineeseen sopii mikä tahansa puhelin. Voit herätä mieleisen FM-radiokanavan tahtiin ja aloittaa päiväsi tehokkaasti.

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FM-radio herättää ja lataa älypuhelimen akun täyteen

  • Yleislataus

  • Digitaalinen FM-viritin

  • Kaksi herätysaikaa

  • Ajan ja hälytyksen varmistus

Yleislataustelineet ja sotkuton johtojen hallinta

Yleislataustelineet ja sotkuton johtojen hallinta

Ei enää johtokaaosta yöpöydällä. Tässä kelloradiossa on kolme vaihdettavaa lataustelinettä iPhone- ja Android-puhelimien ja muiden älypuhelimien lataamiseen. Käytä Apple Lightning -kaapelia tai 30-nastaista latauskaapelia sopivan telakointiaseman kanssa iPhonelle ja/tai pakkauksen mukana toimitettavaa micro-USB-lataustelinettä Android-puhelimille ja muille puhelimille. Kun kaapeli ja latausteline on liitetty, voit laittaa älypuhelimen telineeseen ja aloittaa akun lataamisen. Myös johdot ovat siististi poissa näkyvistä.

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää suosikkikanavaasi tai summeriin

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Jatka unia herätyksen toiston ansiosta

Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.1

5:stä

64

Arviot

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Arvioitu tuote: AJ3200 Klokradio

Arvioitu tuote: AJ3200 Klokradio

12/08/2016

France

France

Vahvistettu ostaja

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

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Arvioitu tuote: AJ3200 Radio-réveil

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Arvioitu tuote: AJ3200 Radio-réveil

22/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good for the money

Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.

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Arvioitu tuote: AJ3200 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3200 Clock Radio

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