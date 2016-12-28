Yleislataustelineet ja sotkuton johtojen hallinta

Ei enää johtokaaosta yöpöydällä. Tässä kelloradiossa on kolme vaihdettavaa lataustelinettä iPhone- ja Android-puhelimien ja muiden älypuhelimien lataamiseen. Käytä Apple Lightning -kaapelia tai 30-nastaista latauskaapelia sopivan telakointiaseman kanssa iPhonelle ja/tai pakkauksen mukana toimitettavaa micro-USB-lataustelinettä Android-puhelimille ja muille puhelimille. Kun kaapeli ja latausteline on liitetty, voit laittaa älypuhelimen telineeseen ja aloittaa akun lataamisen. Myös johdot ovat siististi poissa näkyvistä.