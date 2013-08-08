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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-kelloradio

AJ3275D/12

2.8

| (5) Arviot

Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen

Aloita päiväsi oikein - lempimusiikillasi iPodistasi/iPhonestasi. Kompakti kello toistaa ja lataa iPod-/iPhone-mallit Lightning-liitännän kautta, vaikka ne olisivat suojakoteloissaan. Voit myös halutessasi herätä radion tai summerin ääneen.

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Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • FM, kaksi herätysaikaa

  • 2 W

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Kokonaislähtöteho 2 W RMS

Kokonaislähtöteho 2 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

5

Arviot

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

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Arvioitu tuote: AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

06/04/2016

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

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Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

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