2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3275D/12
Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen
Aloita päiväsi oikein - lempimusiikillasi iPodistasi/iPhonestasi. Kompakti kello toistaa ja lataa iPod-/iPhone-mallit Lightning-liitännän kautta, vaikka ne olisivat suojakoteloissaan. Voit myös halutessasi herätä radion tai summerin ääneen.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
2 W
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
2.8
5:stä
5
Arviot
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Bennie69
06/04/2016
Nederland
Vahvistettu ostaja
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Arvioitu tuote: AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone