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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-kelloradio

AJ6200D/12

2.5

| (11) Arviot

Herää upeaan iPod-/iPhone-musiikkiin

Tällä tyylikkäällä Philipsin kelloradiolla voit toistaa musiikkia ja ladata iPod-/iPhone-laitteesi Lightning-liitännän avulla. Laitteessa on ylimääräinen USB-liitäntä, 5 watin lähtöteho ja digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen. Suurikokoisilla säätönupeilla voit asettaa kellonajan ja hälytyksen vaivatta.

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Herää upeaan iPod-/iPhone-musiikkiin

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • USB-portti lataamiseen

  • 5 W, FM, kaksi herätysaikaa

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

USB-lisäliitäntä toisen älypuhelimen tai tablet-laitteen lataamiseen

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.5

5:stä

11

Arviot

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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