2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ6200D/12
Herää upeaan iPod-/iPhone-musiikkiin
Tällä tyylikkäällä Philipsin kelloradiolla voit toistaa musiikkia ja ladata iPod-/iPhone-laitteesi Lightning-liitännän avulla. Laitteessa on ylimääräinen USB-liitäntä, 5 watin lähtöteho ja digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen. Suurikokoisilla säätönupeilla voit asettaa kellonajan ja hälytyksen vaivatta.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
USB-portti lataamiseen
5 W, FM, kaksi herätysaikaa
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
2.5
5:stä
11
Arviot
liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arvioitu tuote: AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone