Herää upeaan iPod-/iPhone-musiikkiin

Tällä tyylikkäällä Philipsin kelloradiolla voit toistaa musiikkia ja ladata iPod-/iPhone-laitteesi Lightning-liitännän avulla. Laitteessa on ylimääräinen USB-liitäntä, 5 watin lähtöteho ja digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen. Suurikokoisilla säätönupeilla voit asettaa kellonajan ja hälytyksen vaivatta.