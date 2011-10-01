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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-telakointiasema

AJ7040D/12

3.3

| (3) Arviot

Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen

Aloita päiväsi lempimusiikillasi iPodista/iPhonesta. Tyylikäs telakointiasema, jossa on sisäiset bassorefleksikaiuttimet, toistaa basson täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Voit myös halutessasi herätä radion tai kahdella herätysajalla varustetun summerin ääneen.

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Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin

Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin

Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona soittolistan, albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

3

Arviot

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Edut

mooi uiterlijk

Haitat

geluid via FM te zware bas

Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Käyttöpäivä 2018-02-22

Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Käyttöpäivä 2018-02-22

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