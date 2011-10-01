2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ7040D/12
Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen
Aloita päiväsi lempimusiikillasi iPodista/iPhonesta. Tyylikäs telakointiasema, jossa on sisäiset bassorefleksikaiuttimet, toistaa basson täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Voit myös halutessasi herätä radion tai kahdella herätysajalla varustetun summerin ääneen.
Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.
Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona soittolistan, albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.
Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.
3.3
5:stä
3
Arviot
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Edut
mooi uiterlijk
Haitat
geluid via FM te zware bas
Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Käyttöpäivä 2018-02-22
Arvioitu tuote: AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Käyttöpäivä 2018-02-22