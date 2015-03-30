2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ7050D/12
Herää hyvään musiikkiin
Kuuntele Lightning-liitännän kautta iPodin, iPhonen tai iPadin musiikkia täyteläisellä ja selkeällä äänentoistolla ja lataa laite samalla. Tyylikkäässä kelloradiossa on ylimääräinen USB-portti, jonka avulla voit ladata samanaikaisesti jotakin muuta laitetta herätyksen kärsimättä.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
USB-portti lataamiseen
8 W, FM, kaksi herätysaikaa
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 8 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
2.0
5:stä
2
Arviot
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Arvioitu tuote: AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Arvioitu tuote: AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Arvioitu tuote: AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Arvioitu tuote: AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad