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Tuotanto lopetettu

telakointiasema iPodille/iPhonelle/iPadille

AJ7050D/12

2

| (2) Arviot

Herää hyvään musiikkiin

Kuuntele Lightning-liitännän kautta iPodin, iPhonen tai iPadin musiikkia täyteläisellä ja selkeällä äänentoistolla ja lataa laite samalla. Tyylikkäässä kelloradiossa on ylimääräinen USB-portti, jonka avulla voit ladata samanaikaisesti jotakin muuta laitetta herätyksen kärsimättä.

Näytä kaikki edut

tämän iPod/iPhone/iPad-telakointiaseman avulla

Herää hyvään musiikkiin

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

  • USB-portti lataamiseen

  • 8 W, FM, kaksi herätysaikaa

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Neodyymikaiutinelementti tuottaa täyteläistä ja selkeää ääntä

Kokonaislähtöteho on 8 W RMS

Kokonaislähtöteho on 8 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 8 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.0

5:stä

2

Arviot

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Arvioitu tuote: AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Arvioitu tuote: AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Arvioitu tuote: AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Arvioitu tuote: AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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