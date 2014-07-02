Herää hyvään musiikkiin

Aloita päiväsi Philipsin telakointiaseman kanssa. Sen bassorefleksikaiutinjärjestelmä tuottaa syvän ja voimakkaan basson ja 20 W RMS -lähtötehon. Laitteessa on iPod/iPhone-telakka ja Lightning-liitäntä. Ilmaisen Philips-sovelluksen avulla saat käyttöösi tehostettuja herätys- ja radio-ominaisuuksia.