2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Herää hyvään musiikkiin
Aloita päiväsi Philipsin telakointiaseman kanssa. Sen bassorefleksikaiutinjärjestelmä tuottaa syvän ja voimakkaan basson ja 20 W RMS -lähtötehon. Laitteessa on iPod/iPhone-telakka ja Lightning-liitäntä. Ilmaisen Philips-sovelluksen avulla saat käyttöösi tehostettuja herätys- ja radio-ominaisuuksia.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
20 W, ajan ja hälytyksen varmistus
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
4.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
cisco75
02/07/2014
Italia
Prodotto veramente ottimo
Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Eiger
07/09/2013
Italia
Eccellente
Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ste972
19/08/2013
Italia
Prodotto dalle caratteristiche buone
Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7245D Docking station per iPod/iPhone