2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJH5100/12
Herää ja nukahda luonnon ääniin
Täytä makuuhuoneesi luonnon rauhoittavilla äänillä tai sävelillä. Valitse kahdestakymmenestä vaihtoehdosta ja käytä niitä herätyksissä tai uniajastimessa, joka vaimentaa musiikin vähitellen. Philipsin kelloradiossa on myös moniväriset tunnelmavalot.
Sound soother
Sano hyvää yötä tositarkoituksella. 20 eri äänivaihtoehtoa auttaa sinua nukahtamaan ja heräämään miellyttävämmin. Niistä 15 on valittu luomaan rauhallinen ilmapiiri makuuhuoneeseesi ja tuudittamaan sinut syvään ja levolliseen uneen. Vaivu unten maille sateen tai metsän äänien myötä, tai kuuntele sydämenlyöntejä, tuulikelloja tai nukuttavaa musiikkia. Aamulla voit herätä virkeänä viiteen eri ääneen, esimerkiksi kellonsoittoon tai lintujen lauluun. Tämän äänivalikoiman lisäksi voit valita myös tavallisen herätysäänen tai radion.
Tämän rauhoittavan uniajastimen avulla voit ajastaa musiikin hiljentymisen sen mukaisesti, kuinka kauan sinulta tavallisesti kestää vaipua uneen. Virransäästöominaisuuksien lisäksi se auttaa sinua siirtymään unten maille vaivattomasti, kun et joudu itse säätämään äänenvoimakkuutta tai havahdu taustamusiikin äkilliseen loppumiseen.
Väri ja valaistus voivat vaikuttaa olotilaasi. Yksi yhdistelmä voi saa sinut tuntemaan itsesi pirteämmäksi ja toinen tyyneksi. Värivalot ovat myös kauniita ja tekevät huoneesta kuin huoneesta kiinnostavamman. Tässä kelloradiossa on moniväriset tunnelmavalot, jotka voivat tuottaa yli 32 000 väriä. Valittavana on yletön määrä sävyjä, haluatpa valaista mielialasi tai sisustuksesi mukaan.
3.4
5:stä
11
Arviot
kiaria80
04/09/2013
Italia
sveglia eccellente
Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia
redangelo
08/09/2013
Italia
Bella ed affidabile
Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia
mich
16/06/2013
België
Excellent achat
Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJH5100 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJH5100 Clock Radio