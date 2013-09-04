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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJH5100/12

3.4

| (11) Arviot

Herää ja nukahda luonnon ääniin

Täytä makuuhuoneesi luonnon rauhoittavilla äänillä tai sävelillä. Valitse kahdestakymmenestä vaihtoehdosta ja käytä niitä herätyksissä tai uniajastimessa, joka vaimentaa musiikin vähitellen. Philipsin kelloradiossa on myös moniväriset tunnelmavalot.

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Nauti myös monivärisistä tunnelmavaloista

Herää ja nukahda luonnon ääniin

  • Sound soother

20 luonnon ääntä ja säveltä nukahtamiseen ja miellyttävään herätykseen

20 luonnon ääntä ja säveltä nukahtamiseen ja miellyttävään herätykseen

Sano hyvää yötä tositarkoituksella. 20 eri äänivaihtoehtoa auttaa sinua nukahtamaan ja heräämään miellyttävämmin. Niistä 15 on valittu luomaan rauhallinen ilmapiiri makuuhuoneeseesi ja tuudittamaan sinut syvään ja levolliseen uneen. Vaivu unten maille sateen tai metsän äänien myötä, tai kuuntele sydämenlyöntejä, tuulikelloja tai nukuttavaa musiikkia. Aamulla voit herätä virkeänä viiteen eri ääneen, esimerkiksi kellonsoittoon tai lintujen lauluun. Tämän äänivalikoiman lisäksi voit valita myös tavallisen herätysäänen tai radion.

Rauhallinen uniajastin asteittain hiljenevällä musiikilla

Rauhallinen uniajastin asteittain hiljenevällä musiikilla

Tämän rauhoittavan uniajastimen avulla voit ajastaa musiikin hiljentymisen sen mukaisesti, kuinka kauan sinulta tavallisesti kestää vaipua uneen. Virransäästöominaisuuksien lisäksi se auttaa sinua siirtymään unten maille vaivattomasti, kun et joudu itse säätämään äänenvoimakkuutta tai havahdu taustamusiikin äkilliseen loppumiseen.

Moniväriset tunnelmavalot tyylisi mukaan

Moniväriset tunnelmavalot tyylisi mukaan

Väri ja valaistus voivat vaikuttaa olotilaasi. Yksi yhdistelmä voi saa sinut tuntemaan itsesi pirteämmäksi ja toinen tyyneksi. Värivalot ovat myös kauniita ja tekevät huoneesta kuin huoneesta kiinnostavamman. Tässä kelloradiossa on moniväriset tunnelmavalot, jotka voivat tuottaa yli 32 000 väriä. Valittavana on yletön määrä sävyjä, haluatpa valaista mielialasi tai sisustuksesi mukaan.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

11

Arviot

2

04/09/2013

Italia

Italia

sveglia eccellente

Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia

08/09/2013

Italia

Italia

Bella ed affidabile

Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJH5100 Radiosveglia

16/06/2013

België

België

Excellent achat

Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJH5100 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJH5100 Clock Radio

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