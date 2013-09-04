20 luonnon ääntä ja säveltä nukahtamiseen ja miellyttävään herätykseen

Sano hyvää yötä tositarkoituksella. 20 eri äänivaihtoehtoa auttaa sinua nukahtamaan ja heräämään miellyttävämmin. Niistä 15 on valittu luomaan rauhallinen ilmapiiri makuuhuoneeseesi ja tuudittamaan sinut syvään ja levolliseen uneen. Vaivu unten maille sateen tai metsän äänien myötä, tai kuuntele sydämenlyöntejä, tuulikelloja tai nukuttavaa musiikkia. Aamulla voit herätä virkeänä viiteen eri ääneen, esimerkiksi kellonsoittoon tai lintujen lauluun. Tämän äänivalikoiman lisäksi voit valita myös tavallisen herätysäänen tai radion.