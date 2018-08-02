Het is een leuk design, maar het geluid is helaas niet goed te regelen. De voorselectie van het geluid onhandig en slecht geregeld. Je kunt hier niets aan veranderen. Het is of te zacht of te hard. Instellen van zenders is praktisch niet te doen. De automatische zenderkeuze geeft hij alle regionale zendertjes maar gewoon Radio 1,2, 3, 4 etc. is niet te vinden. Zelf instellen is mij tot nu toe (en ik ben al eventjes bezig) niet gelukt. Handig is de mogelijkheid tot opladen van de iPhone. De wekker doet het goed, maar de overige functies zijn ondermaats.