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  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
  • Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi

Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJT5300W/12

3.3
| (8) Arviot
Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi
Aloita päiväsi tehokkaasti. AJT5300W-kelloradio toimii myös langattomana kaiuttimena, jolla voi suoratoistaa musiikkia mistä tahansa Bluetooth-laitteesta. Kiinteässä telineessä voit ladata minkä tahansa iPhone/Android-älypuhelimen nukkuessasi
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Nauti musiikista langattomasti ja lataa älypuhelimesi

  • Bluetooth®

  • Yleislataus

  • Kaksi herätysaikaa

  • Digitaalinen FM-viritin

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodeista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

USB-portti minkä tahansa mobiililaitteen lataukseen

USB-portti minkä tahansa mobiililaitteen lataukseen

Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten jos älypuhelimestasi loppuu akku joko kotona tai liikkeellä ollessasi, voit siirtää kannettavan kaiuttimen akunvarausta mobiililaitteeseesi.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.3

5:stä

8

Arviot

3
2

02/08/2018

België

België

Vahvistettu ostaja

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

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Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJT5300W Radiowecker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJT5300W Radiowecker

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio

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