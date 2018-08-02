2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJT5300W/12
Bluetooth®
Yleislataus
Kaksi herätysaikaa
Digitaalinen FM-viritin
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai kannettavista tietokoneista sekä iPodeista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.
Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten jos älypuhelimestasi loppuu akku joko kotona tai liikkeellä ollessasi, voit siirtää kannettavan kaiuttimen akunvarausta mobiililaitteeseesi.
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
3.3
5:stä
8
Arviot
skippytje
02/08/2018
België
Vahvistettu ostaja
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
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Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJT5300W Radiowecker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJT5300W Radiowecker
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJT5300W Klokradio