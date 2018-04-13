2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AT10/00
Bluetooth®
USB Direct
SD
Digitaalinen FM-viritin
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
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3.8
5:stä
4
Arviot
Piepo1962
13/04/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Susisorglos
03/07/2015
Deutschland
Super Mini :-)
Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Didier1217
28/03/2015
Suisse
Petite pratique
Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.
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Arvioitu tuote: AT10 enceinte portable sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AT10 enceinte portable sans fil