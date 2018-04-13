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Tuotanto lopetettu

kannettava langaton kaiutin

AT10/00

3.8
| (4) Arviot
Nauti musiikistasi kaikkialla
Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Lähteeksi voi valita langattoman Bluetooth-suoratoiston, FM-radion, äänitulon, USB:n tai SD-kortin. Sisäänrakennetun akun ansiosta musiikkia voi kuunnella kaikkialla.
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Nauti musiikistasi kaikkialla

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • Digitaalinen FM-viritin

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Kuuntele FM-radiota

0

USB Direct ja SD-korttipaikka MP3-musiikin toistoa varten

USB Direct ja SD-korttipaikka MP3-musiikin toistoa varten

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

4

Arviot

3
2

13/04/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

03/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super Mini :-)

Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

28/03/2015

Suisse

Suisse

Petite pratique

Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AT10 enceinte portable sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AT10 enceinte portable sans fil

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