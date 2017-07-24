2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AW3000/10
Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.
Philips Fidelio Wireless Hi-Fi -kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia langattomasti huippuluokan äänenlaadulla. Pienikokoisen kaiuttimen 4 Hi-Fi-kaiutinelementtiä tuottavat mukaansatempaavan kuuntelukokemuksen.
Huippulaadukas stereoääni
36 W, 4 Hi-Fi-kaiutinelementtiä
Analoginen tulo
Sovellus on saatavana Apple App Storesta ja Google Playsta. Se tunnistaa automaattisesti mobiililaitteet ja muut yhteensopivat laitteet, jotka on yhdistetty kotisi Wi-Fi-verkkoon. Hallitse musiikin toistoa, äänenvoimakkuutta ja ääniasetuksia sekä käytä verkkomusiikkipalveluja ja Internet-radiota laitteesta ja huoneesta riippumatta.
Kaiuttimissa on tarkoin suunnatut ammattilaistason Hi-Fi-kaiutinelementit, jotka tuottavat erittäin laajan ja vangitsevan äänikentän. Kaiutinelementtien sijoittelu takaa ylivoimaisen ja dynaamisen äänenlaadun koko huoneessa. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta kaiuttimet sulautuvat huomaamattomasti sisustukseen.
Ylimääräisen linjatulon avulla voit liittää ulkoisia musiikkilähteitä Philips-järjestelmään langattoman yhteyden lisäksi. Liitä vain kaiuttimet mediasoittimen, kuten CD/DVD-soittimen, television tai MP3-soittimen, linjatuloon, äänilähtöön tai kaiutinliitäntään.
Palkinnot
3.0
5:stä
99
Arviot
Harm1976
24/07/2017
Nederland
Perfecte TV & PC speakers
Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?
Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Trickolausi
10/09/2016
Deutschland
Klang super!!!
Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!
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Arvioitu tuote: AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
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Arvioitu tuote: AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
mpower
13/04/2014
Nederland
zeer goed presterende speaker
Ik ben zeer tevreden met deze speaker, het geluid heeft mij zeer verrast. voor dat het de kleinste variant is uit de Fidelio lijn. heeft deze een zeer goede geluids productie. en doet naar mijn mening niet veel onder voor de A9 die wij ook in ons systeem gebruiken. het is alleen jammer dat de muur beugel niet bij is geleverd. is mij zo niet duidelijk welke beugel ik zou moeten gebruiken.
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Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa