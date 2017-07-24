AirStudio+ Lite musiikin toistamiseen mobiililaitteesta

Sovellus on saatavana Apple App Storesta ja Google Playsta. Se tunnistaa automaattisesti mobiililaitteet ja muut yhteensopivat laitteet, jotka on yhdistetty kotisi Wi-Fi-verkkoon. Hallitse musiikin toistoa, äänenvoimakkuutta ja ääniasetuksia sekä käytä verkkomusiikkipalveluja ja Internet-radiota laitteesta ja huoneesta riippumatta.