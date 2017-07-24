TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta

Tuotanto lopetettu

Philips FidelioLangaton A3-Hi-Fi-kaiutin

AW3000/10

3

| (99) Arviot

1 palkinto

Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.

Philips Fidelio Wireless Hi-Fi -kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia langattomasti huippuluokan äänenlaadulla. Pienikokoisen kaiuttimen 4 Hi-Fi-kaiutinelementtiä tuottavat mukaansatempaavan kuuntelukokemuksen.

Näytä kaikki edut

Hulluna ääneen

Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.

  • Huippulaadukas stereoääni

  • 36 W, 4 Hi-Fi-kaiutinelementtiä

  • Analoginen tulo

AirStudio+ Lite musiikin toistamiseen mobiililaitteesta

AirStudio+ Lite musiikin toistamiseen mobiililaitteesta

Sovellus on saatavana Apple App Storesta ja Google Playsta. Se tunnistaa automaattisesti mobiililaitteet ja muut yhteensopivat laitteet, jotka on yhdistetty kotisi Wi-Fi-verkkoon. Hallitse musiikin toistoa, äänenvoimakkuutta ja ääniasetuksia sekä käytä verkkomusiikkipalveluja ja Internet-radiota laitteesta ja huoneesta riippumatta.

Laaja stereoääni suunnatulla kaiuttimella

Laaja stereoääni suunnatulla kaiuttimella

Kaiuttimissa on tarkoin suunnatut ammattilaistason Hi-Fi-kaiutinelementit, jotka tuottavat erittäin laajan ja vangitsevan äänikentän. Kaiutinelementtien sijoittelu takaa ylivoimaisen ja dynaamisen äänenlaadun koko huoneessa. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta kaiuttimet sulautuvat huomaamattomasti sisustukseen.

Äänilinjatulo

Äänilinjatulo

Ylimääräisen linjatulon avulla voit liittää ulkoisia musiikkilähteitä Philips-järjestelmään langattoman yhteyden lisäksi. Liitä vain kaiuttimet mediasoittimen, kuten CD/DVD-soittimen, television tai MP3-soittimen, linjatuloon, äänilähtöön tai kaiutinliitäntään.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Palkinnot

  • Kuva: AWARD-961310

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.0

5:stä

99

Arviot

24/07/2017

Nederland

Nederland

Perfecte TV & PC speakers

Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?

Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

10/09/2016

Deutschland

Deutschland

Klang super!!!

Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

13/04/2014

Nederland

Nederland

zeer goed presterende speaker

Ik ben zeer tevreden met deze speaker, het geluid heeft mij zeer verrast. voor dat het de kleinste variant is uit de Fidelio lijn. heeft deze een zeer goede geluids productie. en doet naar mijn mening niet veel onder voor de A9 die wij ook in ons systeem gebruiken. het is alleen jammer dat de muur beugel niet bij is geleverd. is mij zo niet duidelijk welke beugel ik zou moeten gebruiken.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa