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  • Nauti musiikista kaikkialla
  • Nauti musiikista kaikkialla

Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ100R/12

Nauti musiikista kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
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Nauti musiikista kaikkialla

  • Punainen

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

Kuuntele FM-radiota

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CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

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