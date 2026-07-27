2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AZ100R/12
Punainen
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.
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Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!
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