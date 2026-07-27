Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.