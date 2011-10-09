2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AZ1027/12
Nauti musiikista kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
CD
Nauha
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.
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Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!
3.1
5:stä
7
Arviot
Blaastoeter
09/10/2011
Nederland
Voldoet aan al mijn wensen
U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????
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Arvioitu tuote: AZ1027 CD-soundmachine
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Arvioitu tuote: AZ1027 CD-soundmachine
MrMcbutterpants
24/07/2012
United Kingdom
Great value!
Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.
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Arvioitu tuote: AZ1027 CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ1027 CD Soundmachine
Vincenzoff
07/09/2012
Italia
Questo prodotto è molto soddisfacente
Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".
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Arvioitu tuote: AZ1027 Stereo CD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ1027 Stereo CD