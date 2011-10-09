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Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ1027/12

3.1

| (7) Arviot

Nauti musiikista kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

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Nauti musiikista kaikkialla

  • CD

  • Nauha

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

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CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

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Arviot

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3.1

5:stä

7

Arviot

2

09/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet aan al mijn wensen

U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????

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Arvioitu tuote: AZ1027 CD-soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1027 CD-soundmachine

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value!

Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1027 CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1027 CD Soundmachine

07/09/2012

Italia

Italia

Questo prodotto è molto soddisfacente

Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1027 Stereo CD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1027 Stereo CD

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