2 vuoden takuu
Musta
3 W
Digitaalinen viritys
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka tukevat monia markkinoilla olevia levytyyppejä. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyille voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikilla CD-soittimilla. CD-RW-levyille voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niitä voi toistaa vain yhteensopivilla CD-soittimilla.
Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!
CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessäsi järjestyksessä.
4.4
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine
Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine
Shubby
07/04/2018
United Kingdom
Great value for money. Good sounding player.
This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine