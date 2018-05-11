TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Nauti musiikistasi kaikkialla
  • Nauti musiikistasi kaikkialla
  • Nauti musiikistasi kaikkialla
  • Nauti musiikistasi kaikkialla
  • Nauti musiikistasi kaikkialla
  • Nauti musiikistasi kaikkialla
  • Nauti musiikistasi kaikkialla
  • Nauti musiikistasi kaikkialla

CD Soundmachine -soitin

AZ215B/12

4.4
| (7) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Nauti musiikistasi kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
Näytä kaikki edut

Nauti musiikistasi kaikkialla

  • Musta

  • 3 W

  • Digitaalinen viritys

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka tukevat monia markkinoilla olevia levytyyppejä. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyille voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikilla CD-soittimilla. CD-RW-levyille voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niitä voi toistaa vain yhteensopivilla CD-soittimilla.

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

20 kappaleen CD-ohjelmointi

CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessäsi järjestyksessä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

7

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good for price

It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money. Good sounding player.

This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215B CD Soundmachine

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.