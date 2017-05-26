2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti musiikistasi kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
Sininen
3 W
Digitaalinen viritys
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka tukevat monia markkinoilla olevia levytyyppejä. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyille voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikilla CD-soittimilla. CD-RW-levyille voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niitä voi toistaa vain yhteensopivilla CD-soittimilla.
4.0
5:stä
14
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Radiolyssnaren
26/05/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra liten och smidig
Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Edut
Great reception
Haitat
Nothing
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine
Käyttöpäivä 2019-05-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine
Käyttöpäivä 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215R CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ215R CD Soundmachine