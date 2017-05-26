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Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ215R/12

4

| (14) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Nauti musiikistasi kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

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Nauti musiikistasi kaikkialla

  • Punainen

  • 3 W

  • Digitaalinen viritys

20 pikavalintaa kanaville

20 kappaleen CD-ohjelmointi

CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessäsi järjestyksessä.

FM-stereoviritin

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

14

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

26/05/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra liten och smidig

Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Edut

Great reception

Haitat

Nothing

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

Käyttöpäivä 2019-05-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215S CD Soundmachine

Käyttöpäivä 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215R CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ215R CD Soundmachine

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