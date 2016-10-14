Das Gerät wird gut verpackt in einem bebilderten Farbkarton geliefert. Kann so auch perfekt verschenkt werden. Lieferumfang: Mit dem Gerät wird eine mehrsprachige Kurzanleitung geliefert, für genaue Informationen muss die Anleitung von der Webseite herunter geladen werden. Gerade das Speichern von Radiosendern ist sehr unzureichend erklärt. Dazu bekommt man noch das Netzkabel und Sicherheitshinweise. Erster Eindruck: Das Gerät sieht optisch sehr modern aus. Alles ist sauber und gut verarbeitet, die Spaltmaße passen und die Knöpfe lassen sich gut bedienen. Hier bekommt man noch Qualität, keinen " Chinaschrott ". Bedienung: Wenn man vom Speichern der Sender absieht, lässt sich das Gerät auch ohne Bedienungsanleitung intuitiv bedienen. Die Knöpfe sind eindeutig durch Schrift oder Symbole erklärt. Lediglich die DBB Taste erklärt sich erst, wenn das Gerät spielt. Dann merkt man, dass beim Drücken dieser Taste mehr Bass aus den Lautsprechern kommt. Mitnehmen: Das Gerät ist sicherlich für die Mitnahme gedacht, z. B. um es mit in den Garten zu nehmen, auf den Balkon oder auch in andere Zimmer. Hiefür ist extra ein Griff angebracht, allerdings ist dieser nur von vorne einigermaßen "gepolstert". Von hinten packt man in die Verstrebungen, was in den Handflächen nicht sehr angenehm ist. Abspielmöglichkeiten: Man kann CD, CD R/RW und MP3 CD abspielen. Durch den Audio Eingang auch Verbindung mit dem Smartphone möglich. Oben auf dem Gerät befindet sich ein USB Anschluss. Dazu natürlich UKW Radio-Empfang mit ausziehbarer UKW Antenne. Bei allen Möglichkeiten vermisse ich eine Sender- oder Titelerkennung. Es wird nur die Spielzeit angezeigt. Das Display ist im Übrigen auch nicht beleuchtet. Ich vermisse auch einen Kopfhörer-Anschluss, gerade wenn man Abends im Bett noch Musik oder auch Hörbücher hören möchte. Durch die dünnen Wände möchte man ja keine Nachbarn stören. Klang: Die zwei Lautsprecher bieten 2 x 1 Watt. Ohne die DBB Taste klingt es sehr schwach und blechern. Drückt man den Dynamic Bass Boost ( DBB ), erhält man etwas mehr Bass, aber besonders ist der Klang trotzdem nicht. Reicht sicher für Hörspiele für die Kinder, zum Radio Hören in der Küche, aber nicht um eine kleine Party damit zu beschallen. Da fehlt einfach der Wumms. Wiedergabemodi: Disc: Schnellvorlauf / -rücklauf, Nächste / Vorherige Albumsuche, Nächste / Vorherige Titelsuche, Repeat / Shuffle / Programm USB: Schnellvorlauf / -rücklauf, Nächste / Vorherige Albumsuche, Nächste / Vorherige Titelsuche, Repeat / Shuffle / Programm Stromversorgung: Über mitgeliefertes AC Anschlusskabel oder mit 6 C LR 14 Batterien. Der Batteriebetrieb ist natürlich von Vorteil, nutzt man das Gerät im Garten oder nimmt es zum Picknick mit. Maße: Gewicht: leichte 1,1 kg BxHxT: 25,2 x 12,4 x 23,2 cm Fazit: Ein Einstigermodell. Schönes Geschenk für Kinder, um Hörbücher zu hören oder für die Großeltern, um Radio oder CD zu hören. Für Jugendliche oder Erwachsene, die ordentlich laut Musik hören möchten, sicher nicht geeignet. Da sollte man etwas mehr anlegen, um einen guten ( Bass- ) Klang zu bekommen.