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  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
  • Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla

Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ700T/12

3.7
| (11) Arviot
Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
Philipsin kannettava CD Sound Machine on tehokas äänijärjestelmä, jonka voit ottaa mukaasi minne tahansa. Se vapauttaa musiikkisi yksinkertaisella langattomalla yhden kosketuspainikeen NFC-yhdistettävyydellä Bluetoothin kanssa. Voit toistaa musiikkiasi myös USB:ltä, CD:ltä tai MP3-CD:ltä.
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Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla

  • Bluetooth® ja NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.

Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tabletteihin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

11

Arviot

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Edut

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Haitat

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ700T Leitor de CD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ700T Leitor de CD

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Edut

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Haitat

.......................................................

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine

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