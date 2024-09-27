2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AZ700T/12
Bluetooth® ja NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tabletteihin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.
3.7
5:stä
11
Arviot
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Edut
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Haitat
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ700T Leitor de CD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ700T Leitor de CD
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Edut
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Haitat
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Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ700T CD-Soundmachine