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  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
  • Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*

5000 SeriesSuoristin

BHS510/00

4.7
| (422) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*
Muotoile hiuksesi ThermoShield-tekniikan avulla. Lämpötila pysyy tasaisena aina hiusten juurista latvoihin asti ja vähentää näin lämmön aiheuttamia vaurioita. Paljon kauniita, sileitä tyylejä ja intensiivinen kiilto.
Näytä kaikki edut

varustettu ThermoShield-tekniikalla

Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*

  • ThermoShield-tekniikka

  • 50 % nopeampaa suoristusta

  • Ionikäsittelyllä saat kiiltävät hiukset

  • Arganöljyä sisältävät levyt

ThermoShield-tekniikalla vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita

ThermoShield-tekniikalla vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita

ThermoShield-tekniikka suojaa hiuksia lämmön aiheuttamilta vaurioilta paremmin. Anturi säätelee lämpötilaa, jotta hiukset muotoutuvat juuri oikealla tavalla juuresta latvoihin.

50 % nopeampaa suoristusta**

50 % nopeampaa suoristusta**

Sileiden levyjen ansiota suoristin liukuu pehmeästi hiusten lomitse, joten voit nauttia muotoillusta hiuksista pidempään vähemmällä vaivalla.

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

422

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

26/08/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin hyvä

Superhiusten suoristusrauta, suoristaa hellävaraisesti, ei polta hiuksia ja erittäin käteviä toimintoja, kuten lämpötila-asetukset, suoristusraudan avaaminen ja sulkeminen sekä lahjaksi kotelo

Edut

Laatu on hyvä

Haitat

Kallis hinta

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Suoristin

05/01/2024

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻

Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHS530/00 Rettetang

21/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

brilliant heat keep your hair straight for hours

Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener

Arvioitu tuote: 7000 Series BHS732/00 Straightener

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Sama muotoilu pienemmällä altistuksella kuumuudelle 180 °C:ssa vs. HP8361 210 °C:ssa.

  2. vs HP8361