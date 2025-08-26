Tyylikkyyttä ja vähemmän lämmön aiheuttamia vaurioita*

Muotoile hiuksesi ThermoShield-tekniikan avulla. Lämpötila pysyy tasaisena aina hiusten juurista latvoihin asti ja vähentää näin lämmön aiheuttamia vaurioita. Paljon kauniita, sileitä tyylejä ja intensiivinen kiilto.