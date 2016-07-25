2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BM50B/10
Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella
Philipsin izzy-musiikkijärjestelmä toistaa musiikkia Bluetooth-yhteydellä tai CD-, USB- ja FM-lähteistä. Toista musiikkia vain yhdellä napautuksella älypuhelimista, CD- ja USB-lähteistä sekä radioasemilta mistä tahansa izzy-kaiuttimesta tai huoneesta samanaikaisesti. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.
seinään kiinnitettävä
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
ja MULTIPAIR
Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.
Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.
Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.
3.8
5:stä
32
Arviot
rosengrim
25/07/2016
Sverige
underbar
lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BM50B Wireless multi-room music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BM50B Wireless multi-room music system
gik23
27/07/2017
Nederland
Na een dag in gebruik, zeer tevreden.
Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BM50B multiroom, Wireless Music System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BM50B multiroom, Wireless Music System