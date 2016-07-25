Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin izzy-musiikkijärjestelmä toistaa musiikkia Bluetooth-yhteydellä tai CD-, USB- ja FM-lähteistä. Toista musiikkia vain yhdellä napautuksella älypuhelimista, CD- ja USB-lähteistä sekä radioasemilta mistä tahansa izzy-kaiuttimesta tai huoneesta samanaikaisesti. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.