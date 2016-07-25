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Tuotanto lopetettu

Langaton monen huoneen musiikkijärjestelmä

BM50B/10

3.8

| (32) Arviot

Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin izzy-musiikkijärjestelmä toistaa musiikkia Bluetooth-yhteydellä tai CD-, USB- ja FM-lähteistä. Toista musiikkia vain yhdellä napautuksella älypuhelimista, CD- ja USB-lähteistä sekä radioasemilta mistä tahansa izzy-kaiuttimesta tai huoneesta samanaikaisesti. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

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Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

  • seinään kiinnitettävä

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • ja MULTIPAIR

Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta

Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta

Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

32

Arviot

25/07/2016

Sverige

Sverige

underbar

lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BM50B Wireless multi-room music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BM50B Wireless multi-room music system

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BM50B multiroom, Wireless Music System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BM50B multiroom, Wireless Music System

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.