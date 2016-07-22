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Tuotanto lopetettu

izzylangaton monihuonekaiutin

BM5B/10

3.3

| (25) Arviot

Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit toistaa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä napautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

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Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

  • Bluetooth®

  • Musta

Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänet. Kuuntelukokemus on uskomattoman mukaansatempaava ja dynaaminen.

Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt uskomattoman helppoa.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

25

Arviot

22/07/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Arvioitu tuote: izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Arvioitu tuote: izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

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Arvioitu tuote: izzy BM5B wireless multiroom speaker

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Arvioitu tuote: izzy BM5B wireless multiroom speaker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

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Arvioitu tuote: izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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