2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BM5B/10
Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella
Philipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit toistaa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä napautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.
Bluetooth®
Musta
Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänet. Kuuntelukokemus on uskomattoman mukaansatempaava ja dynaaminen.
Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt uskomattoman helppoa.
Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.
3.3
5:stä
25
Arviot
Tangen
22/07/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Lätt använd med bluetooth
Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.
Arvioitu tuote: izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Arvioitu tuote: izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
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Arvioitu tuote: izzy BM5B wireless multiroom speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5B wireless multiroom speaker
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Vahvistettu ostaja
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher