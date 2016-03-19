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Tuotanto lopetettu

izzylangaton monihuonekaiutin

BM5C/10

4.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit toistaa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä napautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

Näytä kaikki edut

Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

  • Bluetooth®

  • Hiekan värinen

Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta

Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta

Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.

Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänet. Kuuntelukokemus on uskomattoman mukaansatempaava ja dynaaminen.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

19/03/2016

België

België

donne une ambiance musicale dans toute la maison

très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

06/03/2021

Danmark

Danmark

Det virker

Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde

Edut

det virker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Käyttöpäivä 2020-09-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Käyttöpäivä 2020-09-06

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