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Tuotanto lopetettu
Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella
Philipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit toistaa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä napautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.
Bluetooth®
Hiekan värinen
Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.
Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänet. Kuuntelukokemus on uskomattoman mukaansatempaava ja dynaaminen.
Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Edut
det virker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Käyttöpäivä 2020-09-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Käyttöpäivä 2020-09-06