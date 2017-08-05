Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.