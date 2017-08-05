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Tuotanto lopetettu

izzylangaton monihuonekaiutin

BM5W/10

4.2

| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit toistaa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä napautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

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Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

  • Bluetooth®

  • Valkoinen

Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänet. Kuuntelukokemus on uskomattoman mukaansatempaava ja dynaaminen.

Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta

Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta

Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia

Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Preis-Leistung

Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

08/07/2017

France

France

PERFECT SON

Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistung hervorragend

Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.