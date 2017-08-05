2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella
Philipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit toistaa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä napautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.
Bluetooth®
Valkoinen
Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänet. Kuuntelukokemus on uskomattoman mukaansatempaava ja dynaaminen.
Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käytitpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.
Määritykseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määritys painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määritys on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.
4.2
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Baldus
05/08/2017
Deutschland
Klasse Preis-Leistung
Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
estebanvys
08/07/2017
France
PERFECT SON
Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Peti13
18/01/2017
Deutschland
Preis / Leistung hervorragend
Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher