Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.