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Tuotanto lopetettu

izzyKannettava langaton monihuonekaiutin

BM6B/10

3.9

| (9) Arviot

Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin kannettavalla BM6-izzy-kaiuttimella voit toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta. Roiskesuojattua kaiutinta voi käyttää myös kylpyhuoneessa, keittiössä tai pihalla. Voit lisätä järjestelmään useamman kaiuttimen ja toistaa musiikkia useassa huoneessa. Asennus on helppoa, sillä reititintä, salasanaa tai sovelluksia ei tarvita.

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Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

  • Bluetooth®

  • Roiskesuojattu

  • Ladattava akku

  • izzylink™ monihuonetoistoon

Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

Kaksi kaiutinelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen

Kaksi kaiutinelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen

Tasapainoista, selkeää ääntä tuottavassa Philipsin BM6-izzy-kaiuttimessa on kaksi kahden tuuman koko äänialueen kaiutinelementtiä sekä kaksi vastakkaista passiivielementtiä.

Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt uskomattoman helppoa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

9

Arviot

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

09/10/2017

België

België

MOOI GELUID

[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

03/11/2016

Suisse

Suisse

tres utile pour la deplacer partout dans la maison.

simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.