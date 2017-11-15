2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BM6B/10
Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella
Philipsin kannettavalla BM6-izzy-kaiuttimella voit toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta. Roiskesuojattua kaiutinta voi käyttää myös kylpyhuoneessa, keittiössä tai pihalla. Voit lisätä järjestelmään useamman kaiuttimen ja toistaa musiikkia useassa huoneessa. Asennus on helppoa, sillä reititintä, salasanaa tai sovelluksia ei tarvita.
Bluetooth®
Roiskesuojattu
Ladattava akku
izzylink™ monihuonetoistoon
Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.
Tasapainoista, selkeää ääntä tuottavassa Philipsin BM6-izzy-kaiuttimessa on kaksi kahden tuuman koko äänialueen kaiutinelementtiä sekä kaksi vastakkaista passiivielementtiä.
Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt uskomattoman helppoa.
3.9
5:stä
9
Arviot
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
lefty
03/11/2016
Suisse
tres utile pour la deplacer partout dans la maison.
simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil