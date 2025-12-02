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  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä
  • Hellävarainen ja sileä

Epilator Series 2000Johdollinen epilaattori

BRE227/00

4.5
| (136) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Hellävarainen ja sileä
Tutustu pitkäkestoiseen ihokarvanpoistoon, joka on hellä ihollesi. Voit nauttia sileästä ihosta jopa 28 päivän ajan. Ymmärrämme, että epilointi voi tuntua pelottavalta. Se kuitenkin muuttuu vähemmän kivuliaaksi säännöllisen käytön myötä!*
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Hellä sinulle ja ihollesi

Hellävarainen ja sileä

  • Säärille ja vartalolle

  • Sisältää hierontasuojuksen

Sileä iho jopa neljäksi viikoksi

Sileä iho jopa neljäksi viikoksi

Nauti sileästä tunteesta, joka kestää. Tämän epilaattorin avulla voit unohtaa ihokarvojen poiston jopa neljäksi viikoksi.

Helppo nyppimistekniikka

Helppo nyppimistekniikka

Tämän suloisen epilaattorin avulla saat sileän ihon kätevästi kotona. Se poistaa lyhyetkin ihokarvat yhtä tehokkaasti kuin vahaus, mutta ilman ammattilaiskäsittelyä tai sotkua.

Sileä iho ympäristöä kuormittamatta

Sileä iho ympäristöä kuormittamatta

Paperipakkaukseen pakattu kertaostos, ei paristoja ja 50-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettu kädensija – tämä epilaattori on suunniteltu kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

136

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

02/12/2025

Sverige

Sverige

Lätthanterad

Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.

Edut

Lätt att hålla i

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

01/12/2025

Sverige

Sverige

Stabil och prisvärd epilator

Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!

Edut

Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

20/11/2025

Sverige

Sverige

En lite plågsam apparat

Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.

Edut

inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret

Haitat

Att den går på ström och inte är laddbar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

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  1. 87 % käyttäjistä on samaa mieltä, Alankomaissa suoritettu kotitesti, n = 28, 2024.