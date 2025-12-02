2 vuoden takuu
Säärille ja vartalolle
Sisältää hierontasuojuksen
Nauti sileästä tunteesta, joka kestää. Tämän epilaattorin avulla voit unohtaa ihokarvojen poiston jopa neljäksi viikoksi.
Tämän suloisen epilaattorin avulla saat sileän ihon kätevästi kotona. Se poistaa lyhyetkin ihokarvat yhtä tehokkaasti kuin vahaus, mutta ilman ammattilaiskäsittelyä tai sotkua.
Paperipakkaukseen pakattu kertaostos, ei paristoja ja 50-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettu kädensija – tämä epilaattori on suunniteltu kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän.
4.5
5:stä
136
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Katten96
02/12/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Lätthanterad
Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.
Edut
Lätt att hålla i
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Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Mellsten
01/12/2025
Sverige
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Stabil och prisvärd epilator
Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!
Edut
Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.
Haitat
Inga
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Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
MrsC#
20/11/2025
Sverige
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En lite plågsam apparat
Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.
Edut
inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret
Haitat
Att den går på ström och inte är laddbar
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Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
87 % käyttäjistä on samaa mieltä, Alankomaissa suoritettu kotitesti, n = 28, 2024.