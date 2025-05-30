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  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
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  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
  • Tehokas epilointi, hellävarainen iholle

Epilator Series 8000Wet & Dry -epilaattori

BRE700/00

4.4
| (717) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
Philips 8000 -epilaattorisarja: maailman ensimmäiset epilaattorit, joissa on keraamiset pinsetit miellyttävää käsittelyä varten. Double Action -tekniikan ansiosta epilaattorit poistavat myös lyhyimmät karvat ja takaavat sileän ihon useiksi viikoiksi.
Näytä kaikki edut

Sileä iho jopa 4 viikoksi

Tehokas epilointi, hellävarainen iholle

  • Jaloille ja vartalolle

  • Johdoton käyttö

  • +3 lisäosaa

Double Action -tekniikka takaa sileän ihon useaksi viikoksi

Double Action -tekniikka takaa sileän ihon useaksi viikoksi

Double Action -tekniikan ansiosta pitkät keraamiset pinsetit liikkuvat samanaikaisesti ja yhtäjaksoisesti tarttuen jopa vain 0,5 mm pitkiin karvoihin. Leveän epilaattoripään pinsetit ovat 50 % pidemmät, minkä ansiosta ne poistavat enemmän karvoja kerralla*. Saat sileän ihon vaivattomasti useaksi viikoksi.

Nopein epilaattorimme

Nopein epilaattorimme

Pinsettimme pyörivät minuutissa nopeammin kuin Braun Silk-épil 9.

32 keraamista hypoallergeenista pinsettiä hellävaraiseen käsittelyyn

32 keraamista hypoallergeenista pinsettiä hellävaraiseen käsittelyyn

32 keraamista, hypoallergeenisesta materiaalista valmistettua pinsettiä takaavat hellävaraisen käsittelyn. Ne liukuvat iholla helposti, vähentävät kitkaa ja parantavat ihokosketusta*. 91 % naisista** sanoo niiden tuntuvan hyvältä iholla.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

717

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

30/05/2025

Sverige

Sverige

Älskar!!

Batterierna håller bra länge och det tar verkligen så bra. Älskar verkligen epilatorn och eekommenderar den starkt. Vore trevligt om man fick bättre stöd på hur man ska använda vissa huvuden utöver pappret med bilder på vart man kan använda de olika tillbehören på.

Edut

Skär inte sig på den, enkelt att använda, smidigt!

Haitat

Kan göra lite ont i början men man vänjer sig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

30/12/2021

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Utmärkt

Skönt att kunna använda den i duschen. Är man känslig, luggas den mindre om man spolar varmvatten samtidigt som man epilerar.

Edut

Vattentät. Lagom med tillbehör

Haitat

Stötkänslig. Den jag hade tidigare, tappade jag i golvet sen var det bara en hastighet som fungerade.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

10/12/2020

Sverige

Sverige

Perfekt

Får superfina, lena ben. Har inte hunnit testa de andra funktionerna, men den är super! Min första epilator och jag är nöjd

Edut

Lena ben och tar bra

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

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  1. verrattuna Philips Satinelle Advanced- ja Satinelle Prestige -laitteisiin

  2. CLT-testi Saksa, N=153, 2019