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Epilator Series 8000 Wet & Dry -epilaattori
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BRE710/00
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Käyttöopas
Kaikki (5)
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?
Miten Philips-epilaattori ladataan?
EpilatorKuorintakäsine
Lady shavers PhilipsPussi
EpilatorTrimmausosa
Pussi
Ohjauskampa
Satinelle/Epilator series 8000Ajopää
Epilator series 8000Epilointipää
Epilators series 8000Verkkolaite
Pinsetit
Epilator series 8000Ihon venytin
Teräosa
Philips-epilaattori ei toimi
Philips-epilaattorini ei lataudu
Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla
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