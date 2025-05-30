Köpte min första epilator för många år sedan och detta är faktiskt den tredje för mig - och måste säga att det är stor skillnad! Denna epilator är så smidig eftersom jag kan använda den sladdlös och även i duschen! Dessutom är den väldigt skonsam och klarar av att dra ut mina väldigt tunna hårstrån på benen - istället för att rycka av dem. Resultatet blir jättebra! Stort plus för alla toppenbra tillbehör också!