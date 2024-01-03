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  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
  • SenseIQ mukautuu tarpeisiisi

Lumea IPL 8000 SeriesIPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

BRI940/00

4.3
| (794) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

SenseIQ mukautuu tarpeisiisi
Lumea IPL 8000 -sarja mukautuu tarpeisiisi ja tekee käsittelystä nopeaa. SenseIQ-tekniikka, älykkäät lisäosat ja Lumea IPL -sovellus takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.
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Nauti sileästä ihosta jopa 18 kuukauden ajan*

SenseIQ mukautuu tarpeisiisi

  • SmartSkin-tunnistin

  • 1 älykäs lisäosa: vartalo

  • Lumea IPL -sovellus

  • Johdolliseen käyttöön

Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa

Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa

Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.

Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta

Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta

Lumea 8000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

794

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/01/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Rahan arvoinen hankinta

Kyllästyin sheivaamiseen, sillä eihän se tuo pitkä aikaisia tuloksia. Ainakaan minulle! Lisäksi halusin laitteen jota voi käyttää kotona eikä karvanpoisto sattuisi. Satuin löytämään Lumean hyvään hintaan ja ostin heti. Käsittely ei satu lainkaan. Herkemmillä iho alueilla (kasvot, bikinit) saattaa tuntua hieman lämpöä, mutta ei missään nimessä polttavaa tunnetta! Tuloksia alkoi näkyä lähes välittömästi, heti ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Karvat kasvavat neljän aloitus käsittelyn jälkeen harvempina, ohuempina ja vaaleampina. Ainoa miinus puoli on, että sheivauksesta ei pääse eroon, ainakaan heti alussa. Karvat nimittäin pitää poistaa ennen IPL käsittelyä. Itsellä käsittely myös kuivattaa jo valmiiksi kuivaa ihoa lisää. Onneksi siitä selviää vartalon rasvauksella.

Edut

Helppo käyttöinen ja nopea. Kivuton. Selkeät ohjeet. Suosittelen lataamaan myös sovelluksen. Se auttaa pysymään kartalla tulevista käsittelykerroista ja jos tulokset eivät miellytä, sovellus ehdottaa lisää käsittelykertoja.

Haitat

Näkyvät karvat pitää poistaa ennen kuin laitetta voi käyttää. Vaatii sitoutumista jos haluaa pysyviä tuloksia. Johto on lyhyt. Laite on hieman kömpelön mallinen. Kannattaa olla tarkkana että laitteen laskee pöydälle kyljellään. Muutoin se saattaa pyörähtää lattialle niin kuin itselle on pari kertaa meinannut käydä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

15/08/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

De funkar så bra

Jag har få håret på benen och underarm jag har anvät detta för 3 ggr nu.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

28/02/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bästa!!

Älskar produkten!! Det funkar så bra!! Rekommenderar den!! <3333

Edut

Hår faller och huden lyser

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Alkaen kolmen käsittelykerran jälkeen. Karvankasvun väheneminen 18 kuukauden kuluttua: 86 % säärissä, 70 % bikinialueella, 67 % kainaloissa

  2. Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten, bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.