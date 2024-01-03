2 vuoden takuu
SmartSkin-tunnistin
2 älykästä lisäosaa: vartalo, kasvot
Lumea IPL -sovellus
Johdolliseen käyttöön
Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.
Lumea 8000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.
Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.
Palkinnot
4.3
5:stä
794
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Lilja2024
03/01/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Rahan arvoinen hankinta
Kyllästyin sheivaamiseen, sillä eihän se tuo pitkä aikaisia tuloksia. Ainakaan minulle! Lisäksi halusin laitteen jota voi käyttää kotona eikä karvanpoisto sattuisi. Satuin löytämään Lumean hyvään hintaan ja ostin heti. Käsittely ei satu lainkaan. Herkemmillä iho alueilla (kasvot, bikinit) saattaa tuntua hieman lämpöä, mutta ei missään nimessä polttavaa tunnetta! Tuloksia alkoi näkyä lähes välittömästi, heti ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Karvat kasvavat neljän aloitus käsittelyn jälkeen harvempina, ohuempina ja vaaleampina. Ainoa miinus puoli on, että sheivauksesta ei pääse eroon, ainakaan heti alussa. Karvat nimittäin pitää poistaa ennen IPL käsittelyä. Itsellä käsittely myös kuivattaa jo valmiiksi kuivaa ihoa lisää. Onneksi siitä selviää vartalon rasvauksella.
Edut
Helppo käyttöinen ja nopea. Kivuton. Selkeät ohjeet. Suosittelen lataamaan myös sovelluksen. Se auttaa pysymään kartalla tulevista käsittelykerroista ja jos tulokset eivät miellytä, sovellus ehdottaa lisää käsittelykertoja.
Haitat
Näkyvät karvat pitää poistaa ennen kuin laitetta voi käyttää. Vaatii sitoutumista jos haluaa pysyviä tuloksia. Johto on lyhyt. Laite on hieman kömpelön mallinen. Kannattaa olla tarkkana että laitteen laskee pöydälle kyljellään. Muutoin se saattaa pyörähtää lattialle niin kuin itselle on pari kertaa meinannut käydä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Heiress
15/08/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
De funkar så bra
Jag har få håret på benen och underarm jag har anvät detta för 3 ggr nu.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Toffi95
28/02/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bästa!!
Älskar produkten!! Det funkar så bra!! Rekommenderar den!! <3333
Edut
Hår faller och huden lyser
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Alkaen kolmen käsittelykerran jälkeen. Karvankasvun väheneminen 18 kuukauden kuluttua: 86 % säärissä, 70 % bikinialueella, 67 % kainaloissa
Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten, bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.