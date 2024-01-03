Kyllästyin sheivaamiseen, sillä eihän se tuo pitkä aikaisia tuloksia. Ainakaan minulle! Lisäksi halusin laitteen jota voi käyttää kotona eikä karvanpoisto sattuisi. Satuin löytämään Lumean hyvään hintaan ja ostin heti. Käsittely ei satu lainkaan. Herkemmillä iho alueilla (kasvot, bikinit) saattaa tuntua hieman lämpöä, mutta ei missään nimessä polttavaa tunnetta! Tuloksia alkoi näkyä lähes välittömästi, heti ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Karvat kasvavat neljän aloitus käsittelyn jälkeen harvempina, ohuempina ja vaaleampina. Ainoa miinus puoli on, että sheivauksesta ei pääse eroon, ainakaan heti alussa. Karvat nimittäin pitää poistaa ennen IPL käsittelyä. Itsellä käsittely myös kuivattaa jo valmiiksi kuivaa ihoa lisää. Onneksi siitä selviää vartalon rasvauksella.