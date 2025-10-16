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Lumea IPL 8000 Series IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
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BRI946/00
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Voinko käyttää Philips Lumeaa, jos olen raskaana tai imetän?
Mitä eroja Philips Lumean lisäosien välillä on?
Onko Philips Lumean käytöllä sivuvaikutuksia?
Miksi Philips Lumea lämpenee käytön aikana?
Soveltuuko Philips Lumea kaikille ihon sävyille ja ihokarvojen väreille?
Lumea IPLPuhdistusliina
Philips Lumean käyttö tuntuu epämukavalta tai kivuliaalta iholla
Philips Lumea ei välähdä
En saa odotettuja tuloksia Philips Lumealla
Philips Lumean merkkivalot vilkkuvat
Philips Lumeasta tulee palaneen hajua käsittelyn aikana
Philips Lumean akku tyhjenee erittäin nopeasti
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