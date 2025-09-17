2 vuoden takuu
SmartSkin-tunnistin
3 älykästä lisäosaa: vartalo, kasvot, tarkkuusajo
Lumea IPL -sovellus
Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön
Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.
Lumea 9000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.
Philips Lumea -laitteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuret ihoalueet kuten jalat saa käsiteltyä nopeasti, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan. Akkukäyttöisenä laitteella taas saa helposti käsiteltyä hankalatkin paikat tarkasti.
4.4
5:stä
1192
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
PenguinF
17/09/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Effective results after just 3 treatments.
I love the product. How easy it is to use it and how effective it is after 3 goes. I just wish I had bought it earlier....
Arvioitu tuote: Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Arvioitu tuote: Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
AnnaSO
15/07/2023
Suomi
Tehokas lopputulos
Neljän käsittelyn jälkeen huomattavasti vähemmän karvoja.
Edut
Tehokas ja pysyvä muutos
Haitat
Ei ole
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Janica
28/04/2020
Suomi
Toimii!
Olen käyttänyt tuotetta n. 4kk ja karvankasvu on vähentynyt selkeästi, n.80%. Olen positiivisesti yllättynyt laitteen tehosta ja mietinkin, miksen ole jo aiemmin tähä hankkinut. Käytän laitetta johdon kanssa, vaikka sitä pystyisi käyttämään myös langattomasti. Langattomasti akun kesto on lyhyt ja välähdykset tulevat omaan makuuni liian hitaasti. Vaikeinta laitteen käytössä on hahmottaa, mikä alue tuli jo käsiteltyä, jotta sama alue tulisi käsiteltyä vain kerran. Laitteen hankintahinta oli kallis, mutta mielestäni on joka pennin arvoinen! Laitteen hinta on kuitenkin vain murto-osa verraten hoitolassa tehtäviin IPL-hoitoihin. Vahva suositukseni tälle laitteelle!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea Prestige BRI953/00 IPL-ihokarvanpoistolaite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea Prestige BRI953/00 IPL-ihokarvanpoistolaite
Alkaen kolmen käsittelykerran jälkeen. Karvankasvun väheneminen 18 kuukauden kuluttua: 86 % säärissä, 70 % bikinialueella, 67 % kainaloissa
Keskimääräinen karvankasvun väheneminen 58 % 12 käsitelykerran jälkeen.