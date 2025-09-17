Olen käyttänyt tuotetta n. 4kk ja karvankasvu on vähentynyt selkeästi, n.80%. Olen positiivisesti yllättynyt laitteen tehosta ja mietinkin, miksen ole jo aiemmin tähä hankkinut. Käytän laitetta johdon kanssa, vaikka sitä pystyisi käyttämään myös langattomasti. Langattomasti akun kesto on lyhyt ja välähdykset tulevat omaan makuuni liian hitaasti. Vaikeinta laitteen käytössä on hahmottaa, mikä alue tuli jo käsiteltyä, jotta sama alue tulisi käsiteltyä vain kerran. Laitteen hankintahinta oli kallis, mutta mielestäni on joka pennin arvoinen! Laitteen hinta on kuitenkin vain murto-osa verraten hoitolassa tehtäviin IPL-hoitoihin. Vahva suositukseni tälle laitteelle!