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  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla

Lumea IPL 9000 SeriesIPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

BRI955/00

4.4
| (1192) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
Nauti yksilöllisestä käsittelystä Philipsin nopeimman Lumea IPL -laitteen kätevällä langattomalla versiolla. Laitteen SenseIQ-tekniikka, älykkäät lisäosat sekä Lumea IPL -sovelluksen ohjeet takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.
Näytä kaikki edut

Nauti sileästä ihosta jopa 18 kuukauden ajan*

Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla

  • SmartSkin-tunnistin

  • 3 älykästä lisäosaa: vartalo, kasvot, tarkkuusajo

  • Lumea IPL -sovellus

  • Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa

Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa

Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.

Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta

Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta

Lumea 9000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa

Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa

Philips Lumea -laitteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuret ihoalueet kuten jalat saa käsiteltyä nopeasti, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan. Akkukäyttöisenä laitteella taas saa helposti käsiteltyä hankalatkin paikat tarkasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

1192

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

17/09/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Effective results after just 3 treatments.

I love the product. How easy it is to use it and how effective it is after 3 goes. I just wish I had bought it earlier....

Arvioitu tuote: Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Arvioitu tuote: Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

15/07/2023

Suomi

Suomi

Tehokas lopputulos

Neljän käsittelyn jälkeen huomattavasti vähemmän karvoja.

Edut

Tehokas ja pysyvä muutos

Haitat

Ei ole

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

28/04/2020

Suomi

Suomi

Toimii!

Olen käyttänyt tuotetta n. 4kk ja karvankasvu on vähentynyt selkeästi, n.80%. Olen positiivisesti yllättynyt laitteen tehosta ja mietinkin, miksen ole jo aiemmin tähä hankkinut. Käytän laitetta johdon kanssa, vaikka sitä pystyisi käyttämään myös langattomasti. Langattomasti akun kesto on lyhyt ja välähdykset tulevat omaan makuuni liian hitaasti. Vaikeinta laitteen käytössä on hahmottaa, mikä alue tuli jo käsiteltyä, jotta sama alue tulisi käsiteltyä vain kerran. Laitteen hankintahinta oli kallis, mutta mielestäni on joka pennin arvoinen! Laitteen hinta on kuitenkin vain murto-osa verraten hoitolassa tehtäviin IPL-hoitoihin. Vahva suositukseni tälle laitteelle!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Prestige BRI953/00 IPL-ihokarvanpoistolaite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea Prestige BRI953/00 IPL-ihokarvanpoistolaite

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Alkaen kolmen käsittelykerran jälkeen. Karvankasvun väheneminen 18 kuukauden kuluttua: 86 % säärissä, 70 % bikinialueella, 67 % kainaloissa

  2. Keskimääräinen karvankasvun väheneminen 58 % 12 käsitelykerran jälkeen.